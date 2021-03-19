İstanbul Beylikdüzü Nüfusu 2020 - 2021 |  Beylikdüzü İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İstanbul Beylikdüzü Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İstanbul Beylikdüzü nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İstanbul Beylikdüzü Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Beylikdüzü ilçesinin bağlı bulunduğu İstanbul ilinde 15 milyon 462 bin 452 kişi yaşamaktadır. İstanbul ili 5461 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 38 (km²) si Beylikdüzü ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İstanbul Beylikdüzü nüfusu 365 bin 572 kişidir.

İstanbul Toplam Nüfusu Kaçtır?

15 milyon 462 bin 452 kişidir.

Beylikdüzü İlçe Nüfusu Kaçtır?

365 bin 572 kişidir.

İstanbul Beylikdüzü Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 36,7 olarak gerçekleşmiştir.

Beylikdüzü İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,638897 Enlem : 28,638897

Beylikdüzü İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İstanbul iline bağlı bulunan Beylikdüzü ilçesinin telefon alan kodu (0216) Anadolu Yakası (0212) İstanbul Yakası şeklinde başlamaktadır.

Beylikdüzü ilçesinin bağlı olduğu İstanbul İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Beylikdüzü ilçesinin bağlı olduğu il olan İstanbul ilinin plaka kodu 34 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020