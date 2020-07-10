İSTANBUL- BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİL YÖN TABELA DİREĞİNE ÇARPTI 1'İ AĞIR 4 YARALI

BEYLİKDÜZÜ'nde D100 Karayolu'nda kontrolden çıkan otomobil, yolu ayıran yön tabelasına çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beylikdüzü'nde D100 Karayolu Bakırköy istikametinde gece saat 02.00 sıralarında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 39 DS 021 plakalı otomobil, Yakuplu yan yol ayrımına geldiği sırada kontrolden çıktı. Otomobil yan yolu ayıran yön tabelasına ait direğe çarptı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Tedavi altın alınan 4 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazanın yaşandığı yerde çalışma yaparken, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Hurdaya dönen otomobil, çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kazanın meydana geldiği yer

- Kazaya karışan araç

- Polisin çalışması

- İtfaiye ekiplerinin ağaçlı inceleme yapması

- Aracın çekici ile kaldırılması

- Genel ve detaylar

Kaynak: DHA