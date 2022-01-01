İstanbul Beylikdüzü'nde zincirleme kaza! 15 araç kazaya karıştı: 10 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza yeni günün ilk saatlerinde E-5 karayolunun Beylikdüzü mevkisinde meydana geldi. 15 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

KAZA NEDENİYLE SIKIŞTILAR

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı vatandaşlar sıkıştıkları araçlardan çıkarıldı. Kazada yaralanan 10 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.