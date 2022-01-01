İstanbul Beylikdüzü'nde zincirleme kaza! 15 araç kazaya karıştı: 10 kişi yaralandı
İstanbul Beylikdüzü'nde 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle araçlarına sıkışan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre kaza yeni günün ilk saatlerinde E-5 karayolunun Beylikdüzü mevkisinde meydana geldi. 15 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
KAZA NEDENİYLE SIKIŞTILAR
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı vatandaşlar sıkıştıkları araçlardan çıkarıldı. Kazada yaralanan 10 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.