İstanbul, Beyoğlu’nda 5 katlı metruk bina çökmek üzere yol trafiğe kapatıldı, Tramvay seferleri durduruldu

İsatanbul Beşiktaş Beyoğlu'nda tadilatı yapılan ana cadde üzerinde 5 katlı metruk bina çökmek üzere. Yetkililer tüm önlemleri aldı. kKaraköy, Tophane tranvay seferleri durduruldu yol tamamen trafiğe kapatıldı.

YAYINLAMA
Google News
İstanbul, Beyoğlu’nda 5 katlı metruk bina çökmek üzere yol trafiğe kapatıldı, Tramvay seferleri durduruldu

Beyoğlu'nda tadilatı yapılan 5 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi. Binadan yola beton parçaları düşerken, Karaköy-Tophane arası tramvay seferleri durduruldu.

Beyoğlu Karaköy, Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı metruk binada, saat 06.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat yapılan binada sabah saatlerinde kısmı çökme oldu. Çökme nedeniyle yola beton parçaları döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yola şerit çekerek Beşiktaş istikametini araç trafiğine kapattı. Tedbir amacıyla, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı, Karaköy - Tophane arasında seferlerini durdurdu. Binada yetkililerin incelemeleri sürüyor.

İstanbul, Beyoğlu’nda 5 katlı metruk bina çökmek üzere yol trafiğe kapatıldı, Tramvay seferleri durduruldu

İSATNBUL BEYOĞLU'NDA BİR BİNA ÇÖKMEK ÜZERE

Metro İstanbul Twitter'dan yaptığı açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar hattımızda bölgede bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçleri tarafından seferlerimiz Karaköy-Tophane arasında durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sosyal medyadan başlayan küfür kavgası, dışarıda kanlı bitti! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sosyal medyadan başlayan küfür kavgası, dışarıda kanlı bitti! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Beyzbol sopalı kavgada bir kişi hayatını kaybetti! 6 kişi gözaltına alındı!
Beyzbol sopalı kavgada bir kişi hayatını kaybetti! 6 kişi gözaltına alındı!
Oyun oynarken bir anda yere yığıldı! Fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
Oyun oynarken bir anda yere yığıldı! Fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
Yüksekova semalarında beyaz rengiyle görülen dolunay, kendine hayran bıraktı
Yüksekova semalarında beyaz rengiyle görülen dolunay, kendine hayran bıraktı
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede de gözü olmaz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede de gözü olmaz"
Bayburt’ta asırlık gelenek bu yıl da devam etti, ’On beşi’ geleneğinde çocuklar büyük coşku yaşadı
Bayburt’ta asırlık gelenek bu yıl da devam etti, ’On beşi’ geleneğinde çocuklar büyük coşku yaşadı
Kaçkar Dağlarının eteklerinden sevimli görüntüler, yavru ayı ve annesinin kar keyfi drone ile görüntülendi
Kaçkar Dağlarının eteklerinden sevimli görüntüler, yavru ayı ve annesinin kar keyfi drone ile görüntülendi
6 Nisan 2023 piyasalarda son durum! Altın tarihinde zirveyi görüyor!
6 Nisan 2023 piyasalarda son durum! Altın tarihinde zirveyi görüyor!
Kayıp başvurusunda bulundukları anne babalarının, cansız bedeni araçlarıyla birlikte gölette bulundu!
Kayıp başvurusunda bulundukları anne babalarının, cansız bedeni araçlarıyla birlikte gölette bulundu!
Dilenerek servet kazandı! Yarım günde bakın ne kadar topladı!
Dilenerek servet kazandı! Yarım günde bakın ne kadar topladı!
Çok Okunanlar
Nüvide isminin anlamı nedir, Nüvide ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nüvide isminin anlamı nedir, Nüvide ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Feyyat isminin anlamı nedir, Feyyat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Feyyat isminin anlamı nedir, Feyyat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gökşin isminin anlamı nedir, Gökşin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gökşin isminin anlamı nedir, Gökşin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ozanay isminin anlamı nedir, Ozanay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ozanay isminin anlamı nedir, Ozanay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bardaktan boşanırcasına yağdı! İzmirli vatandaşlar zor anlar yaşadı!
Bardaktan boşanırcasına yağdı! İzmirli vatandaşlar zor anlar yaşadı!
Pes dedirten olay! Baraj inşaatı şantiyesindeki kumu, başka bir şahısa satarken yakalandı
Pes dedirten olay! Baraj inşaatı şantiyesindeki kumu, başka bir şahısa satarken yakalandı
Yorumlananlar
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!