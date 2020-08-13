İstanbul Bilişim neden ucuz 2020?

Teknolojik ürünleri ucuz fiyata satması ile gündeme gelen ve çok sayıda vatandaşı mağdur eden İstanbul Bilişim geçtiğimiz günlerde konkardato ilan etmişti. Bu durum çok sayıda vatandaşı mağdur etmiş ve bu kapsamda İstanbul Bilişim hakkında dava açılmıştı. Açılan davada dolandırılan kişilerin sayısı 50 bini aşarken vatandaşlardan 150 milyon TL civarında para toplandığı ifade ediliyor. Bu kapsamda İstanbul Bilişim neden ucuz? sorusu akıllara geldi. İşte detaylar...

İSTANBUL BİLİŞİM NEDEN UCUZ?

İstanbul Bilişim'in sattığı ürünlerin diğer teknoloji mağazalarına göre ucuz fiyatta satılmasının nedeni, firmanın ürünlerini yabancı ülkelerden ve distribütör garantisi olmadan getirmesidir. Firma bu durumu kendisi de açıklamıştı. Kısaca alacağınız bir ürüne ilişkin servis hizmeti beklememeniz gerekiyor. Şirket bu durumu cihazları kendi tamir ederek ve ya garantiye vererek çözüyordu.

İSTANBUL BİLİŞİM'DE NELER OLDU?

İstanbul Bilişimi geçen yıl devralan kişi Nurettin Yavuz'un 114 suçtan dolandırıcılık kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Diyarbakır’da yaşayan 31 yaşındaki Yavuz'un kayıtlara göre, herhangi bir evi ve gayrimenkulu bulunmuyor. Temasa geçmek istenilen Nurettin Yavuz'a ulaşılamadığı belirtildi.

Tüketici avukatı Hıdır Kırkıcı, konuya ilişkin olarak, “Bu şirket üzerinden çok planlı bir para toplama işlemi yapılmış. Burada, şirket zora düştüğü için ürünlerin gönderilmediği savunması doğru değil. Bunu da savcılık dosyasında görüyoruz. Üzerine tek bir tırnak çakısı bile yok. Bu kişiye yönelik çok sayıda da icra takibi bulunuyor. Nurettin Yavuz’un, bu şirketi alıp 150 milyon TL sermaye taahhüdünde bulunması, hayatın olağan akışına da aykırı” diye konuştu.

TRT'Yİ DE DOLANDIRMIŞLAR

İstanbul Bilişim, geçtiğimiz yıllarda TRT’ye yönelik bandrol yolsuzluğu ile gündeme gelmişti. Getirilen ürünler için ödenmesi gereken 600 milyon Euro’luk bandrol bedelinin kurulan 100’e yakın paravan firma kullanılarak ödenmediği ortaya çıkmıştı. Hakkında FETÖ üyeliğinden soruşturma bulunan şirketin kurucusu Özgür Güleç ise 2015 yılında Almanya’ya kaçmıştı. Bandrol yolsuzluğu döneminde Güleç’in Almanya’daki mağazasında uzun yıllar çalışan Ediz Akın, adına kayıtlı görünen şirketi, geçen yıl sessiz sedasız Nurettin Yavuz’a devretmişti.