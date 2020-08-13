İstanbul Bilişim'den büyük vurgun! 150 milyon TL topladılar

Son yılların büyük teknoloji mağazalarından İstanbul Bilişim, geçtiğimiz günlerde konkordato talep etmişti. Büyük bir tüketici mağduriyetine yol açan İstanbul Bilişim'e dava açıldı. Davada 564 sayfalık müşteri listesi bulunuyor. Bu listeye göre, mağdur sayısı 50 bini aşıyor. Toplanan paranın tutarı ise 150 milyon seviyesinde. Binlerce tüketici konkordato davasının sonucunu beklerken, kritik bilgiler ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ortaya çıktı.

ŞİRKETİN YENİ SAHİBİNİN 114 DOLANDIRICILIK KAYDI BULUNUYOR

Geçen yıl el değiştiren İstanbul Bilişim'i, yeni devralan kişi Nurettin Yavuz'un 114 dolandırıcılık kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Diyarbakır’da yaşayan 31 yaşındaki Yavuz kayıtlara göre, herhangi bir evi ve gayrimenkulu bulunmuyor. Temasa geçmek istenilen Nurettin Yavuz'a ulaşılamadığı belirtildi.

Tüketici avukatı Hıdır Kırkıcı ise “Bu şirket üzerinden çok planlı bir para toplama işlemi yapılmış. Burada, şirket zora düştüğü için ürünlerin gönderilmediği savunması doğru değil. Bunu da savcılık dosyasında görüyoruz. Üzerine tek bir tırnak çakısı bile yok. Bu kişiye yönelik çok sayıda da icra takibi bulunuyor. Nurettin Yavuz’un, bu şirketi alıp 150 milyon TL sermaye taahhüdünde bulunması, hayatın olağan akışına da aykırı” diye konuştu.

TRT'Yİ DE DOLANDIRMIŞLAR

İstanbul Bilişim, geçtiğimiz yıllarda TRT’ye yönelik bandrol yolsuzluğu ile gündeme gelmişti. Getirilen ürünler için ödenmesi gereken 600 milyon Euro’luk bandrol bedelinin kurulan 100’e yakın paravan firma kullanılarak ödenmediği ortaya çıkmıştı. Hakkında FETÖ üyeliğinden soruşturma bulunan şirketin kurucusu Özgür Güleç ise 2015 yılında Almanya’ya kaçmıştı. Bandrol yolsuzluğu döneminde Güleç’in Almanya’daki mağazasında uzun yıllar çalışan Ediz Akın, adına kayıtlı görünen şirketi, geçen yıl sessiz sedasız Nurettin Yavuz’a devretmişti.

Kaynak: (HÜRRİYET)