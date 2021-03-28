İstanbul bir sahne projesi nedir? | İstanbul bir sahne projesi nasıl başvurulur? | İstanbul bir sahne başvuru formu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda müzisyenlere ilişkin açıklamada bulundu. Peki İstanbul bir sahne projesi nedir? | İstanbul bir sahne projesi nasıl başvurulur? | İstanbul bir sahne başvuru formu İşte detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilediği sektörlerden biri olan müzik sektörü çalışanlarına ilişkin açıklamada bulundu. İmamoğlu, müzisyenler için başlatılan projeye ilişkin konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması sonrası 'İstanbul bir sahne projesi' merak konusu oldu. Peki İstanbul bir sahne projesi nedir? | İstanbul bir sahne projesi nasıl başvurulur? | İstanbul bir sahne başvuru formu İşte detaylar...
İSTANBUL BİR SAHNE PROJESİ NEDİR?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Instagram hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle işlerin durma noktasına geldiği müzik sektörüne ilişkin paylaşımda bulundu. İmamoğlu, müzisyenleri desteklemek amacıyla 'İstanbul Bir Sahne' etkinliklerinin başlayacağını açıkladı.
'İstanbul Bir Sahne' yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen çalışanlardan olan müzisyenlere destek projesidir.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Instagram hesabında bir video paylaştı ve paylaşımın açıklama kısmına şu notu düştü:
"İstanbul’u dev bir açık hava sahnesine dönüştürüyor, pandemi dolayısıyla ekonomik zorluk yaşayan sanatçılarımızla dayanışmayı güçlendiriyoruz.
39 ilçede 100’den fazla noktada
İstanbul Bir Sahne etkinlikleri başlıyor."
İmamoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Değerli müzisyenler, salgın döneminde zor günler geçiren müzisyenlerimiz için bir destek projesi ve kampanyası başlatıyoruz. Amacımız bir müddet daha sanatlarını icra edemeyecek durumdaki sanatçılarımıza elimizden geldiğince yardım etmek. Ama bu kampanyayı müzisyenlerimizin kendi sanatlarını icra edecekleri bir projeye dönüştürerek yapıyoruz. İstiyoruz ki hem sanatçılarımız kendi mesleklerini icra etsinler, hem de İstanbul'da iyimser ve olumlu bir hava estirsinler. İstanbullular müzisyenleri sever ve hak ettikleri ilgili gösterirler. Bir süredir virüs yüzünden sahneler sessiz olsa da şimdi bu sessizliğe son verme ve şehri notalarla şenlendirme vaktidir. Bu projeyle bir yandan müzisyenlere destek olacağız, bir yandan da şehrin farklı noktalarını canlı bir müzik sahnesine dönüştüreceğiz. Tabii tüm sağlık önlemlerini belediyemiz olarak biz alacağız. İstanbullular pandemiye rağmen güvenle bir nevi konser keyfi yaşayacak. Hem de sanatçılarımız emeklerinin karşılığı olarak hak ettikleri desteği alacak. Destek ihtiyacı hisseden müzisyenlerimizi davet ediyorum. Sitemize girin ve başvurunuzu mutlaka yapın. Güzel İstanbul'umuzda umudu hep birlikte yeniden yeşertelim"
İSTANBUL BİR SAHNE PROJESİ NASIL BAŞVURULUR?
İstanbul Bir Sahne projesiyle; İstanbul’un 39 ilçesinin tamamında 100’den fazla farklı noktayı açık hava sahnesine dönüştürerek, binlerce müzisyenin İstanbullularla buluşmasını sağlayacak olan İstanbul Bir Sahne projesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana zor günler yaşayan müzisyenlere destek sağlanılması amaçlanıyor..
İstanbul Bir Sahne etkinlikleri; şehrin günlük yaşamına canlı performans sürprizleri ve neşesiyle eşlik edecek. Projeyle şehrin parkları, durakları, metro platformları, müzeleri, sokakları, otoparkları, günlük işe gidiş geliş noktaları, ikonik mekanları dev bir açık hava sahnesine dönüşecek…
Başvurular 28 Mart Pazar günü saat 14.00’ itibariyle başladı.
İSTANBUL BİR SAHNE BAŞVURU FORMU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı İstanbul Bir Sahne başvuru formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
İSTANBUL BİR SAHNE | BAŞVURU FORMU
İSTANBUL BİR SAHNE PROJESİ BAŞVURU KOŞULLARI
İstanbul Bir Sahne projesinin son başvuru tarihi 09 Nisan'dır. Başvurular 9 Nisan Cuma günü saat 17:00'de sona erecektir.
İstanbul Bir Sahne projesi başvuru koşulları şu şekilde:
Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
Müzisyen veya müzik toplulukları, başvuru sırasına göre kontenjan limitleri kapsamında belirlenecektir.
Bütçe performans yapacak birey başına 2.000 TL (İki Bin TL) olarak belirlenmiştir.
İBB etkinlik tarihinden önce başvuru sahibini etkinliğin detayları (yer, zaman, akış vb.) bilgilendirilecektir.
Bir müzisyen en fazla bir etkinlik için başvuru yapma hakkına sahiptir.
Başvurunuz ön değerlendirmeden geçirilip onaylanırsa sizinle e-posta üzerinden irtibata geçirilecektir.
Ön onay sonrası sizden istenen eksik ya da gerekli belgelerin tamamlanması için 7 iş günü süre verilecektir. Gerekli belgeleri tamamlayıp ileten başvuru sahiplerine 10 iş günü içinde bilgi verilecektir.
Performansların süresinin 30 – 60 dakika arasında olması gerekmektedir.
Etkinliklerin tarihi, yeri ve saati İBB tarafından belirlenecek olup, gerekli görüldüğü takdirde tüm detayların, teknik şartların değiştirilmesi ya da iptal edilmesi hakkını saklı tutar.
Gerekli enstrümanların temin ve nakliyelerini müzisyen ve müzik toplulukları kendileri sağlayacaktır.
Ancak taşınması zor bazı enstrüman ve müzik ekipmanları sağlanabilir. Bunlar topluluk ile görüşülerek kararlaştırılacaktır. Sahnede performans için gerekli ses – ışık düzeni organizasyon tarafından sağlanacaktır.
Başvuru sahipleri başvuru formundaki koşulları kabul ettiklerini ve bu koşullara uyacaklarını kabul ve beyan ederler.
Başvuru süreci ve diğer sorularınız için İstanbul Bir Sahne web sitesinde yer alan mail adresinden bilgi alınabilir.
İSTANBUL BİR SAHNE PROJESİ ETKİNLİK NOKTALARI NERELER?
ADALAR
Büyük Çınar Meydanı, Büyükada
Hamlacı Sokak, Büyükada
Büyükada Vapur İskelesi
Yüce Tepesi, Büyükada
Dilburnu Tabiat Parkı, Büyükada
Burgazada Vapur İskelesi
Kalpazankaya Sokak, Burgazada
Cennetbahçesi, Burgazada
Takımağa Meydanı Sokak, Burgazada
Heybeliada Ruhban Okulu Bahçesi, Heybeliada
Değirmenburnu, Heybeliada
Kınalıada Futbol Sahası, Kınalıada
ARNAVUTKÖY
Bebek Arnavutköy Caddesi
Arnavutköy Şehir Parkı
Arnavutköy Pazar Alanı
ATAŞEHİR
Nazım Hikmet Parkı
Cumhuriyet Parkı, Barbaros Mahallesi
Selim Bey Sokak, İçerenköy Mahallesi
Deniz Gezmiş Parkı, Mustafa Kemal Mahallesi
Prestij Caddesi, Küçükbakkalköy Mahallesi
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı, Ferhatpaşa Mahallesi
Sabit Pazar Alanı, Örnek Mahallesi
Mevlana Caddesi, Mevlana Mahallesi
80.Yıl Parkı, Kayışdağı Mahallesi
AVCILAR
Marmara Caddesi
Öğretmenler Caddesi
Paşaeli Kent Parkı
Avcılar Sahil Parkı
BAĞCILAR
Bağcılar Merkez Mahallesi Bölge Parkı
BAHÇELİEVLER
Kıbrıs Parkı
BAKIRKÖY
Bakırköy Sahil Parkı
Cumhuriyet Meydanı
BAŞAKŞEHİR
Sular Vadisi
BAYRAMPAŞA
Şehir Parkı
Sabri Akpınar Parkı
BEŞİKTAŞ
Şair Nedim Caddesi, Akaretler
Beşiktaş Pazar Alanı
4.Levent Pazar Alanı
Ortaköy Pazar Alanı
Karanfilköy Şenlik Alanı
Beşiktaş Barbaros Meydanı
Ortaköy Meydanı
Levent Meydanı
Bebek Parkı
Aykut Barka Parkı
Sanatçılar Parkı
Dilek Sabancı Engelli Parkı
Kuruçeşme İspark Alanı
Beşiktaş Vapur İskelesi
BEYKOZ
Beykoz Çayırı
BEYLİKDÜZÜ
Beylikdüzü Yaşam Vadisi
BEYOĞLU
Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak, Karaköy
Akarsu Yokuşu Sokak, Cihangir
Kamondo Merdivenleri, Galata
Boğazkesen Caddesi, Tophane
Galip Dede Sokağı, Karaköy
Fransız Sokağı, Beyoğlu
Serdar-I Ekrem Sokağı, Galata
Cihangir Parkı
Taksim Metrosu
BÜYÜKÇEKMECE
Büyükçekmece Sahili
Kültür Parkı
ÇATALCA
Çiftlik Köyü
Kiptaş Konutları
ÇEKMEKÖY
Doğa Park
ESENLER
Esenler Dörtyol Meydanı
Esenler Bölge Parkı
Esenler Otogarı
ESENYURT
Cumhuriyet Meydanı
EYÜPSULTAN
Kemerburgaz Kent Ormanı
Otakçılar Parkı
FATİH
Merdivenli Yokuş, Balat
Vodina Caddesi, Balat
Gülhane Parkı, Eminönü
50.Yıl Parkı
GAZİOSMANPAŞA
Mevlana Parkı
GÜNGÖREN
80.Yıl Parkı
KADIKÖY
Karakolhane Caddesi, Rasimpaşa
Bademaltı Sokak, Caferağa
İskele Sokak, Caddebostan
Yenisahra Doğa Parkı
Göztepe 60.Yıl Parkı
Moda Sahili
Kadıköy Vapur İskelesi
Caddebostan Sahili
Boğa Heykeli Önü
KAĞITHANE
Hasbahçe Mesire Alanı
KARTAL
Çamlık Parkı
KÜÇÜKÇEKMECE
Kanarya Sahil Parkı
MALTEPE
50.Yıl Parkı
Özgürlük Parkı
PENDİK
Kaynarca Bölge Parkı
SANCAKTEPE
Safa Tepesi
Sancaktepe Ormanı
SARIYER
Sarıyer Poligon Parkı
SİLİVRİ
Silivri Meydanı
SULTANBEYLİ
Gölet Park
SULTANGAZİ
Cebeci Parkı
ŞİLE
Kültür Parkı
ŞİŞLİ
Akkavak Sokak, Nişantaşı
Maçka Habitat Parkı
Maçka Demokrasi Parkı
Osmanbey ve Mecidiyeköy Metrosu
TUZLA
Atatürk Meydanı
ÜMRANİYE
Ümraniye Meydanı
ÜSKÜDAR
Perihan Abla Sokağı, Kuzguncuk
Üsküdar İskelesi
ZEYTİNBURNU
Çırpıcı Parkı