İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilediği sektörlerden biri olan müzik sektörü çalışanlarına ilişkin açıklamada bulundu. İmamoğlu, müzisyenler için başlatılan projeye ilişkin konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması sonrası 'İstanbul bir sahne projesi' merak konusu oldu. Peki İstanbul bir sahne projesi nedir? | İstanbul bir sahne projesi nasıl başvurulur? | İstanbul bir sahne başvuru formu İşte detaylar...

İSTANBUL BİR SAHNE PROJESİ NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Instagram hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle işlerin durma noktasına geldiği müzik sektörüne ilişkin paylaşımda bulundu. İmamoğlu, müzisyenleri desteklemek amacıyla 'İstanbul Bir Sahne' etkinliklerinin başlayacağını açıkladı.

'İstanbul Bir Sahne' yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen çalışanlardan olan müzisyenlere destek projesidir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Instagram hesabında bir video paylaştı ve paylaşımın açıklama kısmına şu notu düştü:

"İstanbul’u dev bir açık hava sahnesine dönüştürüyor, pandemi dolayısıyla ekonomik zorluk yaşayan sanatçılarımızla dayanışmayı güçlendiriyoruz.

39 ilçede 100’den fazla noktada

İstanbul Bir Sahne etkinlikleri başlıyor."

İmamoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli müzisyenler, salgın döneminde zor günler geçiren müzisyenlerimiz için bir destek projesi ve kampanyası başlatıyoruz. Amacımız bir müddet daha sanatlarını icra edemeyecek durumdaki sanatçılarımıza elimizden geldiğince yardım etmek. Ama bu kampanyayı müzisyenlerimizin kendi sanatlarını icra edecekleri bir projeye dönüştürerek yapıyoruz. İstiyoruz ki hem sanatçılarımız kendi mesleklerini icra etsinler, hem de İstanbul'da iyimser ve olumlu bir hava estirsinler. İstanbullular müzisyenleri sever ve hak ettikleri ilgili gösterirler. Bir süredir virüs yüzünden sahneler sessiz olsa da şimdi bu sessizliğe son verme ve şehri notalarla şenlendirme vaktidir. Bu projeyle bir yandan müzisyenlere destek olacağız, bir yandan da şehrin farklı noktalarını canlı bir müzik sahnesine dönüştüreceğiz. Tabii tüm sağlık önlemlerini belediyemiz olarak biz alacağız. İstanbullular pandemiye rağmen güvenle bir nevi konser keyfi yaşayacak. Hem de sanatçılarımız emeklerinin karşılığı olarak hak ettikleri desteği alacak. Destek ihtiyacı hisseden müzisyenlerimizi davet ediyorum. Sitemize girin ve başvurunuzu mutlaka yapın. Güzel İstanbul'umuzda umudu hep birlikte yeniden yeşertelim"

İSTANBUL BİR SAHNE PROJESİ NASIL BAŞVURULUR?

İstanbul Bir Sahne projesiyle; İstanbul’un 39 ilçesinin tamamında 100’den fazla farklı noktayı açık hava sahnesine dönüştürerek, binlerce müzisyenin İstanbullularla buluşmasını sağlayacak olan İstanbul Bir Sahne projesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana zor günler yaşayan müzisyenlere destek sağlanılması amaçlanıyor..

İstanbul Bir Sahne etkinlikleri; şehrin günlük yaşamına canlı performans sürprizleri ve neşesiyle eşlik edecek. Projeyle şehrin parkları, durakları, metro platformları, müzeleri, sokakları, otoparkları, günlük işe gidiş geliş noktaları, ikonik mekanları dev bir açık hava sahnesine dönüşecek…

Başvurular 28 Mart Pazar günü saat 14.00’ itibariyle başladı.

İSTANBUL BİR SAHNE BAŞVURU FORMU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı İstanbul Bir Sahne başvuru formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

İSTANBUL BİR SAHNE PROJESİ BAŞVURU KOŞULLARI

İstanbul Bir Sahne projesinin son başvuru tarihi 09 Nisan'dır. Başvurular 9 Nisan Cuma günü saat 17:00'de sona erecektir.

İstanbul Bir Sahne projesi başvuru koşulları şu şekilde:

Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

Müzisyen veya müzik toplulukları, başvuru sırasına göre kontenjan limitleri kapsamında belirlenecektir.

Bütçe performans yapacak birey başına 2.000 TL (İki Bin TL) olarak belirlenmiştir.

İBB etkinlik tarihinden önce başvuru sahibini etkinliğin detayları (yer, zaman, akış vb.) bilgilendirilecektir.

Bir müzisyen en fazla bir etkinlik için başvuru yapma hakkına sahiptir.

Başvurunuz ön değerlendirmeden geçirilip onaylanırsa sizinle e-posta üzerinden irtibata geçirilecektir.

Ön onay sonrası sizden istenen eksik ya da gerekli belgelerin tamamlanması için 7 iş günü süre verilecektir. Gerekli belgeleri tamamlayıp ileten başvuru sahiplerine 10 iş günü içinde bilgi verilecektir.

Performansların süresinin 30 – 60 dakika arasında olması gerekmektedir.

Etkinliklerin tarihi, yeri ve saati İBB tarafından belirlenecek olup, gerekli görüldüğü takdirde tüm detayların, teknik şartların değiştirilmesi ya da iptal edilmesi hakkını saklı tutar.

Gerekli enstrümanların temin ve nakliyelerini müzisyen ve müzik toplulukları kendileri sağlayacaktır.

Ancak taşınması zor bazı enstrüman ve müzik ekipmanları sağlanabilir. Bunlar topluluk ile görüşülerek kararlaştırılacaktır. Sahnede performans için gerekli ses – ışık düzeni organizasyon tarafından sağlanacaktır.

Başvuru sahipleri başvuru formundaki koşulları kabul ettiklerini ve bu koşullara uyacaklarını kabul ve beyan ederler.

Başvuru süreci ve diğer sorularınız için İstanbul Bir Sahne web sitesinde yer alan mail adresinden bilgi alınabilir.

İSTANBUL BİR SAHNE PROJESİ ETKİNLİK NOKTALARI NERELER?

ADALAR

Büyük Çınar Meydanı, Büyükada

Hamlacı Sokak, Büyükada

Büyükada Vapur İskelesi

Yüce Tepesi, Büyükada

Dilburnu Tabiat Parkı, Büyükada

Burgazada Vapur İskelesi

Kalpazankaya Sokak, Burgazada

Cennetbahçesi, Burgazada

Takımağa Meydanı Sokak, Burgazada

Heybeliada Ruhban Okulu Bahçesi, Heybeliada

Değirmenburnu, Heybeliada

Kınalıada Futbol Sahası, Kınalıada

ARNAVUTKÖY

Bebek Arnavutköy Caddesi

Arnavutköy Şehir Parkı

Arnavutköy Pazar Alanı

ATAŞEHİR

Nazım Hikmet Parkı

Cumhuriyet Parkı, Barbaros Mahallesi

Selim Bey Sokak, İçerenköy Mahallesi

Deniz Gezmiş Parkı, Mustafa Kemal Mahallesi

Prestij Caddesi, Küçükbakkalköy Mahallesi

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı, Ferhatpaşa Mahallesi

Sabit Pazar Alanı, Örnek Mahallesi

Mevlana Caddesi, Mevlana Mahallesi

80.Yıl Parkı, Kayışdağı Mahallesi

AVCILAR

Marmara Caddesi

Öğretmenler Caddesi

Paşaeli Kent Parkı

Avcılar Sahil Parkı

BAĞCILAR

Bağcılar Merkez Mahallesi Bölge Parkı

BAHÇELİEVLER

Kıbrıs Parkı

BAKIRKÖY

Bakırköy Sahil Parkı

Cumhuriyet Meydanı

BAŞAKŞEHİR

Sular Vadisi

BAYRAMPAŞA

Şehir Parkı

Sabri Akpınar Parkı

BEŞİKTAŞ

Şair Nedim Caddesi, Akaretler

Beşiktaş Pazar Alanı

4.Levent Pazar Alanı

Ortaköy Pazar Alanı

Karanfilköy Şenlik Alanı

Beşiktaş Barbaros Meydanı

Ortaköy Meydanı

Levent Meydanı

Bebek Parkı

Aykut Barka Parkı

Sanatçılar Parkı

Dilek Sabancı Engelli Parkı

Kuruçeşme İspark Alanı

Beşiktaş Vapur İskelesi

BEYKOZ

Beykoz Çayırı

BEYLİKDÜZÜ

Beylikdüzü Yaşam Vadisi

BEYOĞLU

Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak, Karaköy

Akarsu Yokuşu Sokak, Cihangir

Kamondo Merdivenleri, Galata

Boğazkesen Caddesi, Tophane

Galip Dede Sokağı, Karaköy

Fransız Sokağı, Beyoğlu

Serdar-I Ekrem Sokağı, Galata

Cihangir Parkı

Taksim Metrosu

BÜYÜKÇEKMECE

Büyükçekmece Sahili

Kültür Parkı

ÇATALCA

Çiftlik Köyü

Kiptaş Konutları

ÇEKMEKÖY

Doğa Park

ESENLER

Esenler Dörtyol Meydanı

Esenler Bölge Parkı

Esenler Otogarı

ESENYURT

Cumhuriyet Meydanı

EYÜPSULTAN

Kemerburgaz Kent Ormanı

Otakçılar Parkı

FATİH

Merdivenli Yokuş, Balat

Vodina Caddesi, Balat

Gülhane Parkı, Eminönü

50.Yıl Parkı

GAZİOSMANPAŞA

Mevlana Parkı

GÜNGÖREN

80.Yıl Parkı

KADIKÖY

Karakolhane Caddesi, Rasimpaşa

Bademaltı Sokak, Caferağa

İskele Sokak, Caddebostan

Yenisahra Doğa Parkı

Göztepe 60.Yıl Parkı

Moda Sahili

Kadıköy Vapur İskelesi

Caddebostan Sahili

Boğa Heykeli Önü

KAĞITHANE

Hasbahçe Mesire Alanı

KARTAL

Çamlık Parkı

KÜÇÜKÇEKMECE

Kanarya Sahil Parkı

MALTEPE

50.Yıl Parkı

Özgürlük Parkı

PENDİK

Kaynarca Bölge Parkı

SANCAKTEPE

Safa Tepesi

Sancaktepe Ormanı

SARIYER

Sarıyer Poligon Parkı

SİLİVRİ

Silivri Meydanı

SULTANBEYLİ

Gölet Park

SULTANGAZİ

Cebeci Parkı

ŞİLE

Kültür Parkı

ŞİŞLİ

Akkavak Sokak, Nişantaşı

Maçka Habitat Parkı

Maçka Demokrasi Parkı

Osmanbey ve Mecidiyeköy Metrosu

TUZLA

Atatürk Meydanı

ÜMRANİYE

Ümraniye Meydanı

ÜSKÜDAR

Perihan Abla Sokağı, Kuzguncuk

Üsküdar İskelesi

ZEYTİNBURNU

Çırpıcı Parkı