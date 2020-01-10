İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; bu sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle boğaz çift yönlü olarak "Transit Geçiş Trafiğine" kapatılmıştır."