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İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı

İstanbul Valiliği, yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazının çift yönlü olarak "Transit Geçiş Trafiğine" kapatıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre;  bu sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle boğaz çift yönlü olarak "Transit Geçiş Trafiğine" kapatılmıştır."

 

 

 

 

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