İstanbul Boğazı donar mı? Yanıt geldi, tartışma bitti!

Küresel soğuma ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atılmıştı. Küresel ısınmanın önümüzdeki 3 yılda duracağı yerini küresel soğumanın alacağı, soğuma nedeniyle İstanbul Boğazı'nın donacağı ve insanların boğazı yürüyerek aşacağı iddia edilmişti.

Konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, ''Özellikle dünya bu kadar ısınmışken, küresel ısınma nedeniyle normalden bile birkaç derece daha sıcak durumdayken İstanbul Boğazı'nın donması gibi bir şey söz konusu olmaz. Hele de 2022, 2023 için imkansız" ifadelerimi kullandı.

"'İSTANBUL BOĞAZI DONACAK' DEMEK MANTIK DIŞI"

Söz konusu iddiaları mantık dışı olarak nitelendiren Prof. Dr. Kurnaz, "Şu anda dünyanın atmosferi güneşten gelen enerjiyi dışarı bırakmıyor. Bundan dolayı da ısınıyor. Bütün bunlara oluyorken neyin nasıl soğuyacağının hangi fiziğe, kimyaya dayandığının bunları söyleyen kişilerin anlatması gerekiyor. Bu kadar sıcak havanın içerisindeyiz. İstanbul'da neredeyse 10 yıldır doğru düzgün ağır kar yağmamışken İstanbul Boğazı donacak demek mantık dışı" şeklinde konuştu.

''O BUZLAR TUNA NEHRİ'DEN GELDİ''

İstanbul Boğazı'nda buz üzerinde insanların poz verdiği görüntülerle de ilgili konuşan Prof. Dr. Kurnaz, "1954 yılında Tuna Nehri donmuş. Tuna Nehri'nden gelen buzlar da İstanbul Boğazı'nın sıkışık bölgelerinde birikintiye sebep olmuş. Bu İstanbul Boğazı donmuş demek değil. Bunun olması ihtimali bile çok düşük" dedi.

Prof. Dr. Kurnaz, 2050 yılından sonra megakentte çok fazla kar görülmeyeceğinin ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü;

"Kar yağışının frekansı azalıyor. Yani daha az sıklıkta kar yağmaya başlıyor. Yağdığı zaman da dizimize belimize kadar değil en fazla bileğimize ulaşacak kadar bir kar kalınlığı oluyor. Bu kar yağışının sıklığı gittikçe azalıyor. Yağan kar miktarı da azalacak. 2050'den sonra İstanbul'da çok fazla kar görmemeye başlayacağız. Bu yüzyılın sonunda da anca Türkiye'nin doğusunda kar göreceğiz"