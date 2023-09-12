İstanbul Boğazı’nda 30 buçuk kilometreyi yüzerek geçtiler

Sarayburnu Fatihleri Grubu, 15 kişilik bir ekiple Sarıyer Garipçe'den Kumkapı'ya kadar 30 buçuk kilometrelik bir mesafeyi 7.5 saatte yüzerek geçti. Grup adına konuşan Yüksel Sönmez, "Karadeniz'den girip, Kumkapı'ya kadar 30 buçuk kilometreyi 7,5 saatte bitirdik" dedi.

Kendilerine "Sarayburnu Fatihleri" adını veren 15 kişilik grup, İstanbul Boğazı'nda Sarıyer Garipçe köyünden başladıkları yaklaşık 30 buçuk kilometrelik parkuru yüzdü. İçlerinde, akademisyen, esnaf, emekli, avukat, inşaat mühendisi ve lisanslı serbest yüzücülerin olduğu grup, sabaha karşı denize girdi. Sarayburnu Fatihleri 30 buçuk kilometreyi 7,5 saatte tamamlayarak Kumkapı'ya ulaştı. Öte yandan grubun Boğaz'da suyun içindeki görüntüsü kameraya yansıdı.

Parkura başlamadan önce grup adına açıklama yapan Yüksel Sönmez, "Bizler şu anda 15 kişiyiz. 15 arkadaşımla beraber bugün biz Karadeniz'e açılacağız. Karadeniz Garipçe'den Marmara'ya gideceğiz. Bizim istikametimiz yol arkadaşlarımla beraber hedefimiz, Karadeniz'den Marmara Kumkapı'ya çıkacağız. Yani takribi 30 kilometrenin üzerinde bir yüzme yapacağız. 30-32 kilometre gibi düşünüyoruz bunu. Daha önce bu mesafeyi yüzen yok. Şöyle ki; Garipçe'den Kumkapı'ya gelen yok ama Kız Kulesi'ne yüzdü arkadaşlarımız. Onlar da geçiş yaptılar. Onlar 27 kilometre yüzerek Kız Kulesi'ne geldiler. Onlar yaptılar. Şimdi biz biraz mesafeyi uzatacağız. Bu ilk olacak. Yani Garipçe Köyü'nden, Karadeniz'den, Kumkapı'ya ilk olacak. Belki de Sarayburnu'ndan daha da ileriye Kumkapı'ya kadar da gelebiliriz. Yani o gün şartlara bağlı. Şimdi biz bunu emniyetli olarak yapacağız. Yanımızda bir tane tekne olacak. Karadeniz'den Marmara'ya girdik, yavaş yavaş her saatte besleneceğiz, yemeğimizi yiyeceğiz. Yemek yerken tabii bu ufak ufak atıştırmalar olacak. Sıvılar devamlı tabii bu karbonhidrat ağırlıklı ve enerji verici içecekler olacak. Biz hipotermiye giren arkadaşlarımız olursa emniyet açısından, sağlık problemi olmasın diye tekneye alacağız. Devam edebilen, devam edecek ama biz tam kadro buraya yüzmek istiyoruz. Hedefimiz bu, tam kadro Garipçe Köyünden 32 kilometreyi aşkın bir mesafeyi burada noktalamak, bitirmek" dedi.

"Güzel bir geçiş olacağını düşünüyorum"

Gruptaki herkesin lisanlı yüzücü olduğunu dile getiren Mustafa Sinan Yıldırım ise "Ben daha önce kaptanımın söylediği ekiplerde bulundum. İki sene önce Sarayburnu'na böyle bir yüzme yaptık. Yaklaşık 27-28 kilometrelik bir yüzmeydi. Onun keyfini, heyecanını daha önce yaşadım. Ama bu kaptanımın da söylediği gibi özel biraz, onun daha ilerletilmiş bir parkuru. Belki daha da ilerleyecektir. Kaptanımızın ufkuna bağlı olarak. Bugün Sarayburnu Fatihleri olarak bu mesafeyi kat edip bu etkinliği yapacağız. Güzel bir geçiş olacağını düşünüyorum inşallah. Zaten herkes burada lisanslı yüzücü. Herkesin açık su tecrübesi var. Yaz kış antrenman yapan ekipler bunlar. Kışın havuzda kendilerine canlı tutmak, geliştirmek anlamında kaptanımız zaten iyi bir yüzme antrenörü. Bu camiaya sürekli insanlar kazandırıyor, disiplinli bir insan. Onun dışında da tecrübesi olan insanlarız. Yani aşağı yukarı Türkiye'deki açık su etkinliğine katılıyoruz" şeklinde konuştu.

"Yalıların önünden, sarayların önünden, tarihin içinden yüzerek geçiyoruz"

Herkesin imrenerek baktığı İstanbul Boğazı'nı biz yüzerek geçeceklerini ifade eden Hasan Eke, "Boğazı bir uçtan bir uca Garipçe'den Sarayburnu'na yüzerek geçen en yaşlı yüzücü herhalde ben olacağım gibi geliyor. 4 ay sonra 70 yaşıma giriyorum. Bu yüzme tutkusu öyle bir şey ki, dün mesela Keşan Erikli'de yüzme yarışlarımız vardı. Gece 11'de eve geldim. Bir buçukta kalktım. Yani iki saatlik uykuyla buraya geldik, heyecanla. Yani seveceksin bu işi yapmak için. Dünya'nın incisi, göz bebeği, bir boğazın içinde yaşıyoruz yani İstanbul'un göbeğinde. Herkesin imrenerek baktığı İstanbul Boğazı'nı biz yüzerek geçiyoruz. İşte yalıların önünden, sarayların önünden, tarihin içinden yüzerek geçiyoruz. Kendimizi yormayacağız. Üstatlarımızın da bahsettiği gibi bu bir etkinlik, yarışma değil yormadan yüzeceğiz. Bir ilki başaracağız. Başaracağımızı da tahmin ediyorum. Çünkü arkadaşların hepsi işte teknede görüyorsunuz. Birbirinden de heyecanla bekliyorlar, bir an evvel gidelim yüzelim diye" ifadelerini kullandı.

"30 buçuk kilometreyi 7,5 saatte bitirdik"

Sabah saat 07.30'da suya daldıklarını söyleyen Yüksel Sönmez, "Karadeniz'den girip, Kumkapı'ya kadar 30 buçuk kilometreyi 7,5 saatte bitirdik. Takım arkadaşlarımın hepsi lisanslı yüzücü. Bu arkadaşlarım ile birlikte bu kilometreyi yapmak bizi çok mutlu etti. Çok güzel bir geçiş oldu. Biz mutluyuz yüzme sevdalıları olarak. Biz bunu başardık. Ne mutlu ki yüzüyoruz, sağlıklıyız ve 7,5 saatte 30. 5 kilometreyi biz yüzebiliyorsak, hiç yüzme bilmeyenler, yüzmeye başlasınlar, onlarda başarırlar" diye konuştu.

"Cep telefonlarını bir kenara bırakın, bilgisayarları bir kenara bırakın sosyalleşmeyi bilin yüzün"

Gençlerin sosyalleşmesi gerektiğini söyleyen Sönmez, "Yaşım 60, gençlere diyorum cep telefonlarını bir kenara bırakın, bilgisayarları bir kenara bırakın sosyalleşmeyi bilin yüzün, koşun, ata binin ne yaparsanız yapın bir spor faaliyeti ile uğraşın biz bunu yapıyoruz. Mutluyuz, sağlıklıyız. Bütün gençlere de tavsiye ederim. İnsanoğlunun başarıya doyması zor. Bizler bunu başardık. Bunun daha üstü de olur. Önemli olan antrenmanların iyi yapılması. Hedef hiç bitmez. Sen bir başarıya odaklanırsan çalışırsan, azmedersen, çaba gösterirsen azmin sonundan hiçbir şey kaçmayacağı için başarırız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)