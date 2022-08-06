İstanbul Boğazı'nda dehşet! Limandaki iki gemi çarpıştı, işçiler canını kıl payı kurtardı!

İddialara göre, İstanbul'da, Ahırkapı Limanı'nda "SS PROVİDENCE" adlı ve Marşal Adaları bandıralı Türk gemisi ile, Liberya bandıralı "Philipp Oldendorff" adlı gemi nedeni bilinmeyen bir şekilde birbirlerine sürüklenerek çarpıştı. O sırada Türk gemisine erzak takviyesi yapmak için çalışan işçiler iki gemi arasında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

ERZAK TAKVİYESİ YAPILIYORDU

"SS PROVİDENCE" adlı gemide yiyecek gıdaların azalması nedeniyle çalışanlar, bot ile gıda depolarını doldurmak için çalışıyordu. İşçiler çalışırken, "Phlipp Oldendorff" adlı gemi sürüklenerek Türk gemisine çarptı. Geminin sürüklenerek erzak yüklemeye çalıştıkları gemiye doğru geldiğini gören işçiler, refleksle kendilerini bottan attılar. Liberya bandıralı gemi nedeni bilinmeyen bir şekilde sürüklenerek çarptıktan sonra sürüklenmeye devam etti.

Kazada yaralanan da ölen de olmadı. Olayla ilgili çalışmalar başlatıldı. (İHA)