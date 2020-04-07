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İSTANBUL BOĞAZI'NDA FIRTINA ETKİLİ OLUYOR

İSTANBUL Boğazı'nda şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle sahilde dalgalar oluştu.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA FIRTINA ETKİLİ OLUYOR

İSTANBUL Boğazı'nda şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle sahilde dalgalar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle İstanbul Boğazı'nda dev dalgalar oluştu. Boğazda seyreden az sayıda geminin ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Boğaz

-Dalgalar

Kaynak: DHA




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