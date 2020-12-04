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İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri durduruldu

İstanbul Boğazı'nda, yoğun tipi görüş mesafesini azalttığından gemi geçişleri saat 07.30'dan itibaren çift yönlü askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri durduruldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı İstanbul Boğazı'ndaki yoğun tipinin gemi geçişlerinde görüş mesafesini azalttığını belirterek yeni bir karar aldıklarını bildirdi.

Başkanlıkn yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan yoğun pus-sis nedeniyle  görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.

Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 07.30'dan itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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