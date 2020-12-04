İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri durduruldu
İstanbul Boğazı'nda, yoğun tipi görüş mesafesini azalttığından gemi geçişleri saat 07.30'dan itibaren çift yönlü askıya alındı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı İstanbul Boğazı'ndaki yoğun tipinin gemi geçişlerinde görüş mesafesini azalttığını belirterek yeni bir karar aldıklarını bildirdi.
Başkanlıkn yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.
Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 07.30'dan itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.