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  3. İstanbul Boğazı'nda maske ve sosyal mesafesiz korona eğlencesi pes dedirtti!

İstanbul Boğazı'nda maske ve sosyal mesafesiz korona eğlencesi pes dedirtti!

Artan koronavirüs vakalarına rağmen geçtiğimiz akşam İstanbul Boğazı'nda bir teknede parti yapan bir grup insanın sosyal mesafe kurallarına uymaması izleyenleri hayrete düşürdü. Maske takmadıkları da görüntülendiği videoda göbek atan ve halay çeken kişilerin o anları cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.

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12 Kasım 2020 Perşembe 11:30
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