İstanbul Boğazı'nda maske ve sosyal mesafesiz korona eğlencesi pes dedirtti!
Artan koronavirüs vakalarına rağmen geçtiğimiz akşam İstanbul Boğazı'nda bir teknede parti yapan bir grup insanın sosyal mesafe kurallarına uymaması izleyenleri hayrete düşürdü. Maske takmadıkları da görüntülendiği videoda göbek atan ve halay çeken kişilerin o anları cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.
Kuruluş Osman 34. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey, devlet olma yolunda ilerliyor!
Sefirin Kızı 28. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar, diri diri mezara gömülüyor!
Sadakatsiz dizisinde Asya'nın intikam sahnesi nefessiz izlendi!
Hava Durumu (12.11. 2020) | Bugün hava durumu nasıl?
12 Kasım 2020 Perşembe 11:30
Benzer Videolar