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  3. İstanbul Boğazı'nda panik anları: Valilik açıklama yaptı!

İstanbul Boğazı'nda panik anları: Valilik açıklama yaptı!

Son dakika haberi... İstanbul Boğazı'nda 'River Elbe' adlı yük gemisi makine arızası yaptı. Makine arızası yapan gemiye kılavuz kaptan çıkartıldığı öğrenilirken İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, olayda herhangi bir kayıp veya çevre kirliliği yaşanmadığı aktarıldı.

İstanbul Boğazı'nda panik anları: Valilik açıklama yaptı!

Son dakika haberi... İstanbul Valiliği, Panama bayraklı kuru yük gemisinin makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nda acil olarak demirlediğini, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma römorkörleri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı unsurlarının olay mahalline yönlendirildiğini bildirdi.

"CAN, MAL KAYBI VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ YAŞANMADI"

Valilikten yapılan açıklamada, saat 10.45 sıralarında Panama bayraklı River Elbe isimli kuru yük gemisinin İstanbul Boğazı Yeniköy dönüşünde makine arızası nedeniyle acil olarak demirlediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma römorkörleri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı unsurları ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiş ve yapılan kontrollerde herhangi bir can ve mal kaybı ile çevre kirliliği yaşanmadığı tespit edilmiştir."

İstanbul Boğazı'nda panik anları: Valilik açıklama yaptı!

KILAVUZ KAPTAN ÇIKARILDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 90 metrelik kuru yük gemisi için kurtarma römorkörlerin ivedilikle olay mahalline yönlendirildiği aktarılarak, kılavuz kaptanın gemiye çıkarıldığı ve gerekli kontrollerin yapıldığı belirtildi.

Rusya'dan İngiltere'ye giden geminin Ahırkapı'ya demirletileceği, çalışmada Kurtarma-8 römorkörü ve Kıyı Emniyeti-5 hızlı tahlisiye botunun görev aldığı öğrenildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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