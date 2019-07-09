İstanbul Boğazı'nda ses denetimi yapıldı

İSTANBUL Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Boğaz'daki canlı müzik, yüksek ses ve gürültü kirliliğine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG 312 botu ile İstanbul Boğazı'nda gezi tekneleri ve eğlence mekanlarına yönelik canlı müzik ve yüksek ses denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlere katılan İstanbul Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İstanbul Valiliği koordinasyonunda; gürültü kirliliğine yol açan işletme ve tesislerin olumsuzluklarının giderilmesi amacıyla Deniz Ticaret Odası, İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve sektör temsilcilerinin katılımlarıyla İstanbul Valiliğinde toplantı düzenlendiğini hatırlatarak toplantı neticesinde gürültü kirliliği yapan tesis ve işletmelerin çevre mevzuatına uygun hale getirilmelerini kararlaştırıldığını söyledi.

DENETİMİN AMACI GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEKTİR

Alınan kararların sektör temsilcileriyle birlikte ilgili firmalara tebliğ edildiğini ifade eden Öztürk, "Bu denetimlerin amacı kesinlikle ilgili firma ve tesislere ceza yazmak değil, gürültü kirliliğini önlemektir. Bu suretle hem vatandaşlarımız rahatsız edilmeyecek hem de canlı müzik yapan tesis ve işletmeler faaliyetlerine devam edeceklerdir. Bu konuda çalışma yapan tesis ve işletmelerden gerekli duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

SINIRLARI AŞAN İŞLETMELERE 36 BİN 95 TL İDARİ PARA CEZASI

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner ise gündüz zaman diliminde 70 desibel, akşam zaman diliminde 63 desibel ve 23.00 sonrası gece zaman diliminde ise 55 desibelin aşılmaması gerektiğini vurgulayarak bu sınırları aşan işletmelere 36 bin 95 TL idari para ceza uygulanacağını belirtti.

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DHA