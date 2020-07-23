İstanbul Boğazı’ndaki yat partisinde koronavirüs hiçe sayıldı!

Koronavirüsle mücadele sürecinde sosyal mesafeyi umursamadan yat ve teknelerde yapılan partilerden birisi dün İstanbul Boğazı’nda gerçekleşti. Düzenlenen partiye katılan vatandaşların maske takmayıp sosyal mesafe kurallarına uymaması vatandaşlar tarafından sosyal medyada büyük tepki aldı.