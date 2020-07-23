İstanbul Boğazı’ndaki yat partisinde koronavirüs hiçe sayıldı!
Koronavirüsle mücadele sürecinde sosyal mesafeyi umursamadan yat ve teknelerde yapılan partilerden birisi dün İstanbul Boğazı’nda gerçekleşti. Düzenlenen partiye katılan vatandaşların maske takmayıp sosyal mesafe kurallarına uymaması vatandaşlar tarafından sosyal medyada büyük tepki aldı.
Dün Fatih Balat sahilinden saat 22:00 sıralarında İstanbul Boğazı'na açılan yatın içindeki bir grubun düzenlediği partide sosyal mesafe kurallarına uyulmaması görenleri şaşırttı. Maskesiz olan kişilerin partisi sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu.
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23 Temmuz 2020 Perşembe 10:32
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