İstanbul Boğazı'ndan çıkanları görenler gözlerine inanamadı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İSTAÇ tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde dalgıçlar tarafından yapılan deniz temizliğinde bir sürü atık ve eşyaya rastlandı. Üsküdar'da denize dalan dalgıçların çıkardığı motosikletler ve bilgisayarlarda yapılan sergide büyük ilgi gördü.

Dalgıç Kubilay Akgör, "Suda bol miktarda cep telefonu, kişisel atık, alkollü, alkolsüz içecek şişeleri, tekerlek, makas gördük. Ekibimiz çıkarmaya çalışıyor. Çok büyük miktarda tekerlek var. Kişisel atık daha fazla var. Medikal maskeler vardı. Onları çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.

"AMAÇ FARKINDALIK OLUŞTURMAK"

İSTAÇ Genel Müdür Yardımcısı Fatih Hoşoğlu, "Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Bu yılın teması biyoçeşitlilik. Biyoçeşitlilik soluduğumuz gıdadan, yediğimiz gıdaya kadar hepsini kapsıyor. Farkındalık oluşturması açısından denizin dibinden dalgıçlarımızla atık çıkartıyoruz. Genelde şişe ağırlıklı atıklar var. Özel eşyalar, cep telefonları var. Daha önce çıkardıklarımız arasında ilginç eşyalar var. Motosiklet, daktilo var. Biz ilginç olanları saklıyoruz. Biraz daha farkındalığı artırmak açısından diğerlerini geri kazanım mümkünse tesislere, geri kazanım mümkün değilse bertaraf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"CEP TELEFONU VE BİLGİSAYAR BEKLEMİYORDUM"

Denizden çıkarılan atıklar meydanda sergilendi. Atıkları inceleyen vatandaşlardan Meryem Yakışır, "9 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Denizden çıkanlar gerçekten şaşırttı. Bu kadar malzeme olacağını tahmin etmedim. Daha çok plastik, pet şişeler beklemiştim. Cep telefonu ve bilgisayar beklemiyordum. Bence hiç özen göstermiyoruz. Hatta ben birini uyardığımda bile sert tepki görüyorum" diye konuştu.

