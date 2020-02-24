İSTANBUL BÜLTEN -1

1- SON UÇAK İRAN'DAN İSTANBUL'A GELDİ: SEFERLER TEK TARAFLI ASKIYA ALINDI

KORONAVİRÜS nedeniyle İran'da 8 kişinin ölmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nın İran'dan Türkiye'ye yapılan seferlerin saat 20.00 itibariyle geçici olarak durdurulması kararının ardından İran'dan gelen son uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Bu kapsamda, son uçak İran Havayolları'na ait Tahran-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı oldu. Saat 23.00'da inen uçakta bulunan yolcuların koruyucu maske taktıkları görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Yolculardan görüntüler

-Bagaj alım alınından görüntüler

-Yolcuların koruyucu maske takması

24.02.2020 - 01.25 Haber Kodu : 200224005

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2- SULTANAHMET'TE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Fatih'te, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasındaki kavgada silahla ateş edildi. İki kişinin yaralandığı olaya ilişkin polis çalışma başlattı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Binbirdirek Mahallesi Üçler Sokak'ta, Sultanahmet Meydanı'nın yakınındaki otoparkın önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bir kişi silahını çıkararak 2 kişiyi yaraladı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Özel Harekat ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Polisin olay yerine şerit çekmesi

-Polisin çalışması

-Yerdeki boş kovanlar

-Genel ve detay görüntüler

23.02.2020 - 22.23 Haber Kodu : 200223208

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3-SULTANBEYLİ TEM'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 87 YAŞINDAKİ KİŞİ ÖLDÜ

Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmek isteyen 87 yaşındaki yayaya otomobil çarptı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. 50 metre yakınındaki üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmek isteyen 87 yaşındaki Hanefi Sefil'e N.F yönetimindeki 48 ST 142 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine TEM Otoyolu'na sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise sürücü N.F'yi polis merkezine götürdü. Yaşlı adama çarpan otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Hanefi Sefil'in cenazesi Sultanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olayın yaşandığı TEM Otoyolu

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olay yerindeki sağlık ekipleri

-yaşlı adamın cesedi

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Yaşlı adama çarpan otomobil

-Genel ve detay

23.02.2020 -21.33 Haber Kodu : 200223204

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4-FATİH'TE EVİNİN PENCERESİNDEN DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ

Fatih'te 67 yaşındaki bir kişi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yaşadığı birinci kattaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olay Katip Kasım Mahallesi Langa Karakolu Sokak'ta 05.30 sıralarında meydana geldi. Buradaki 3 katlı binanın 1'inci katında yaşadığı öğrenilen 67 yaşındaki V.Y adlı bir kişi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yaşadığı dairenin penceresinden sokağa düştü. Olayı fark edenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde V.Y'nin öldüğü belirlendi. Polis olay yerini güvenlik şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta inceleme yaptı. Yanında bir tane valiz ve ip bulunan V.Y'nin yaklaşık 1.5 yıldır bu dairede yaşadığı öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından V.Y'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ölen kişinin yerdeki görüntüsü

-Polisin olay yerine şerit çekmesi

-Olay yerinden detaylar

-Olayın olduğu dairenin ve penceresinin görüntüsü

-Ölen kişiye ait valiz ve yerdeki ip

-Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi

-Genel ve detaylar

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5- ŞİŞLİ'DE AVM'NİN ÇATI KATINDAN DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ

Şişli'de bulunan alışveriş merkezinin çatı katından boşluğa düşen kişi hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 25 yaşlarındaki kişinin üzerinden 56 yaşında İranlı birine ait kimlik çıktı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, AVM'nin çatı katında bulunan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düşerek boşlukta betona çakıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve İran uyruklu olduğu öğrenilen kişiye ilk müdahale, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve üzerinden 56 yaşında birine ait kimlik çıkan kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, hayatını kaybeden kişinin düşme sebebini araştırıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Olay yerinin önünde bulunan güvenlik görevlileri

-Ambulansın olay yerinden ayrılması (vatandaş kamerası)

-Olay yerine çekilmiş şerit

-Genel ve detay görüntüler

23.02.2020 - 23.28 Haber Kodu : 200223223

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(ÖZEL)

6-ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ABD savaş gemisi, İstanbul Boğazı'nı geçip Karadeniz'e açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti.

ABD Donanmasına ait DDG 71 Borda numaralı USS "Ross" adlı füze firkateyni dün saat 17.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Türk denizaltının hemen arkasından giren ve yaklaşık yarım saatte FSM Köprüsü altına ulaşan geminin ön ve arka bölümünde ağır silahlar ile askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.

SAHİL GÜVENLİK BOTLARI EŞLİK ETTİ

Savaş gemisinin boğaz geçişine sahil güvenlik botları eşlik ederken, savaş gemisi yaklaşık 1 saatte geçişini tamamlayıp Karadeniz'e açıldı.

RESMİ TWİTTER HESABINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

ABD Donanmasının resmî Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Deniz güvenliği operasyonları yürütmek, bölgesel deniz istikrarı ve deniz kabiliyetini arttırmak için USS Ross boğaz geçişine başladı" yazısı paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Savaş gemisinden genel görüntü

-Savaş gemisinden yakın detaylar

-Savaş gemisindeki askerlerden detay görüntü

-Silahlı nöbet tutan askerlerden detay görüntü

-Geminin FSM Köprüsü altından geçişi

-Türk denizaltından detay görüntüler

-Sahil güvenlik botundan detay görüntü

23.02.2020 - 18.23 Haber Kodu : 200223178

Kaynak: DHA