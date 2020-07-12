İSTANBUL BÜLTEN -3

1- BAKAN ERSOY VE VALİ YERLİKAYA AYASOFYA'DA İNCELEMELERDE BULUNDU (2)

Ayasofya Camii'ne gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı Ayasofya Camii'ne 15.00 sıralarında gelen ikili incelemelerin ardından 16.50 sıralarında ayrıldı. Bakan Ersoy ile Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.

Görüntü dökümü:

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-Vali'nin gelişi

-Bakanın gelişi

-Ayasofya'ya girmeleri

-Ayrılmaları

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2- TEM OTOYOLUNU TRAFİĞE KAPATARAK EYLEM YAPTILAR

TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında kolunu kaybeden Mesut Altındağ'ın arkadaşları, kazanın geldiği noktada otoyolu kapatarak eylem yaptı.

TEM Otoyolu Ispartakule Mevkii'nde 27 Aralık 2019'da Cuma günü meydana gelen kazada, motosikleti ile seyir halinde ilerleyen Mesut Altındağ'a çarpan otomobilin sürücüsü, yaralıyı olay yerinde bırakarak kaçtı. Kazanın ardından bir süre yoğun bakımda kalan Mesut Altındağ sağ kolunu kaybetti.

Altındağ'ın arkadaşlarından oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, kazaya neden olan otomobil sürücüsünün bulunarak, hakkında işlem yapılması için TEM Otoyolunu kapattı. Otobüs ve otomobillerle gelen grup, TEM otoyolu Ispartakule Mevkii Ankara istikametinde araçlarını otoyolda durdurup, ellerindeki pankartlarla slogan atarak ilerledi. Kazanın yaşandığı noktaya gelen grup meşale yakarak adalet istediklerini söyledi.

"BİZ ADALET İSTİYORUZ"

Kazada sağ kolunu kaybeden Mesut Altındağ kaza anını anlatarak, "Arkadan vurdu bana altına aldı ve iki tekeri elimin üzerinden geçti. Buna rağmen kameralar çalıştığı halde çalışmıyor diyorlar. Kimi kimden koruyorlar. Biz adalet istiyoruz başka bir şey istemiyoruz. Bana vuran gelsin, öldürecek halimiz yok. Bana çarpan kişinin devlet memuru olduğunu çok iyi biliyorum. Sivil polis aracıydı. Bunu korumasınlar çıkartsınlar ortaya" dedi.

"2 AY BOYUNCA YOĞUN BAKIMDA KALDI"

Mesut Altındağ'ın arkadaşlarından olan Murat Babaçoğlu da daha önce aynı şekilde eylem yaptıklarını ve bir sonuç alamadıklarını söyledi. Mesut Altındağ'ın 3 çocuk babası olduğunu ifade eden Babaçoğlu, "Arkadaşımız sabah saat 08.00 sıralarında buradan işe gitmek ve 3 evladına ekmek parası kazanmak için yola koyulmuşken arkadan gelen bir aracın çarpması sonucu 2 ay boyunca yoğun bakımda kaldı. Olay kameraların altında oluyor. Onun yanı sıra arkadaşımıza çarpıyor, yetmiyormuş gibi ölüme terk edip gidiyor. Arkadaşımız yoğun bakımda yatıp kalktıktan sonra sağ kolunu kaybediyor. 3 tane evlat sahibi bir baba. Daha önceden vicdanı olan herkese seslenmiştik. Aynı şekilde eylem yaptık ve hiçbir şekilde sonuç alamadık. Her şeyi bir kenara bırakın bu ülkede kimsede vicdan kalmadı mı?" dedi.

TEM OTOYOLU 15 DAKİKA TAMAMEN KAPANDI

Eylem nedeniyle TEM otoyolu Ispartakule Mevkii Ankara istikametinde trafik yaklaşık 15 dakika tamamen durdu. Trafik yoğunluğuna da neden olan eylemde polis ekipleri kalabalıkla bir süre konuştuktan sonra ikna ederek otoyolu tekrar trafiğe açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otoyolun trafiğe kapanması

Kalabalığın slogan atması

Mesut Altındağ röportaj

Murat Babaçoğlu röportaj

Polisin kalabalıkla konuşması

Otoyolun trafiğe açılması

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3- BEYKOZ SAHİLİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbulluların denize girmek için Anadolu Yakası'nda en çok tercih ettiği noktalardan biri olan Beykoz Burunbahçe Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

Hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyen çok sayıda vatandaşlar soluğu Beykoz Burunbahçe Sahili'nde aldı. Evlerinden getirdikleri yiyecek ve eşyalarla deniz kenarına akın eden İstanbullular yeşillik alanlarda piknik yaptı. Vatandaşların büyük bir çoğunluğu da yüzerek serinledi. Sahilde bulunan bir gencin bisikletiyle denize atladığı anlar kameraya yansıdı. Burunbahçe Sahili'nde yaşanan hafta sonu yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Burunbahçe Sahili'nde denize girenler

-Yeşillik alanda piknik yapanlar

-İskeleden denize atlayan gençler

-Bir gencin bisikletiyle denize atlaması

-Genel ve detay

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4- JANDARMADAN HELİKOPTER DESTEKLİ SAHİL DENETİMİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından son dönemlerde artan RİP akıntıları nedeniyle suda boğulma vakalarını önlemek amacıyla havadan, karadan ve denizden denetim yapıldı.

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte İstanbullular denize girmek amacıyla hafta sonu sahil kenarlarına akın etti. Son günlerde artan "çeken akıntı" olarak adlandırılan RİP akıntıları nedeniyle bazı vatandaşların boğulma tehlikesi yaşamasının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sahil kenarlarında denetimi artırdı. Havadan, karadan ve denizden yapılan denetimlere 702 personel katıldı. Helikopterle yapılan denetimde akıntıya kapılan ya da boğulma tehlikesi geçiren vatandaşların olup olmadığı kontrol edildi. Öte yandan karada yapılan denetimlere Su Altı Arama Kurtarma Timleri başta olmak üzere, Jandarma Asayiş, Motosikletli Asayiş ve Jandarma Trafik Timleri görev aldı.

İstanbul Valiliği tarafından deniz ve plajlarla ilgili genelge yayımlandı. Genelgede geçen yıl 64 kişinin girilmesi yasak olan yerlerde denize girmesi sonucu hayatını kaybettiği hatırlatılarak, girilmesi yasak olan plaj ve sahillerin listesi verildi. Girilmesi yasak olan plajlar ise şu şekilde sıralandı; Kumbaba, Vadi Şile, Sahilköy Sınırı kaz çiftliği dahil, Kabakoz Saklıköy Plajı, Akçekese Köyağazı Plajı, Kadırga Koyu Halk Plajı, Kilimli Halk Plajı, Bozgoca Plajı, Şuayipli İnciraltı Halk Plajı, İncekum Plajı, Sahilkamp, Kaçkarkamp, Reiskamp Plajı, Sofular Bapsu Plajı

Görüntü Dökümü:

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-Helikopterler denetim

-Sahildeki vatandaşlardan detaylar

-Atlı polis, su altı arama kurtarma botu detayları

-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)

-Genel ve detay

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5- (Özel) ALTIN MADALYALI PASTA USTASI SAĞLIK BAKANI FİGÜRLÜ PASTA YAPTI

Dünyada ve Türkiye'de yaptığı pastalarla ün yapan, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Milli Takım Şefi ve kaptanı olan realist pasta sanatı ustası Tuba Geçkil, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın pastadan figürünü yaptı.

Dünyada ve Türkiye'de yaptığı realist pastalarla ün yapan, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Milli Takım Şefi ve kaptanı olan pasta sanatı ustası Tuba Geçkil'in çalışmaları dünya basınında ve sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor. Geçkil, 10 yıl önce başladığı mesleğine devam ederken aynı zamanda birçok ülkede bulunan öğrencilerine pasta sanatı dersi veriyor. Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere ABD Başkanı Donald Trump ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in pastadan büstlerini yapan Tuba Geçkil, beceriyile büyük beğeni topluyor. 10 yıldır bu işle uğraştığını anlatan Tuba Geçkil, "10 yıldır bu işi yapıyorum. Bu serüvene kendimi keşfetmemle başladım. 10 yıl öncesine kadar resim, yağlı boya, sulu boya görsel sanatların tamamıyla ilgilendim. Oğlumun doğum günü vesilesiyle şeker hamuru ile tanıştım. Sonrasında ilk pastamı yaptım. Ben de inanamadım açıkçası o dönemde. Çok güzel bir çalışma oldu. Çok sevdim çünkü içerisinde sadece resme olan ilgimin dışında elle dokunarak, hissederek, yontarak yapabileceğim bir alan da vardı ve hepsi bir arada. Özellikle mutfağı da çok seviyorum. Kendi reçetelerim vardı o dönem. Hepsini bir arada buluşturan en sevdiğim alan olarak karşıma çıktı ve "bu benim işim." dedim ve yapmaya devam ettim. Çok da yoğun ilgi gördü o dönemden bu yana" dedi.

"YURT DIŞINDAN İSTEK GELMEYE BAŞLADI"

Yaptığı çalışmalarla sosyal medyada ve dünya basınında yer alan pasta ustası Geçkil, "Bugün de Daily'de çıkmış. Çok büyük bir gurur verici. Bir Türk olarak bunu başarmak müthiş bir şey. Zaten geçmişte böyle hayallerim vardı. Bunlar hayaldi, şimdi hayallerim gerçek oldu. Benden mutlusu yok herhalde. İnanılmaz tepkiler aldım. Gerek mesajla gerek telefonla. Telefonum sabahtan beri susmuyor" diye konuştu. Çalışmalara başlamasından 2 yıl sonra yoğun bir eğitim talebi almaya başladığını söyleyen Geçkil, "Önce Türkiye ile başladık. Çok geçmeden yurt dışından istekler gelmeye başladı. Kek okulları, pastacılık sanat okullarına gidiyorum bunca zamandır. Bütün dünya ülkelerini gezmişimdir zannediyorum. Onlara bildiklerimi aktarıyorum. İnanamıyorlar. "Sen bunları nasıl çıkartabiliyorsun." diyorlar. "Kek sanatçısı', "kek kraliçesi" gibi bu tarz tabirlerle yaklaşıyorlar. Çok mutlu oluyorum. Pandemi döneminde online eğitimler devam ediyor. Zaten çok yoğun online eğitim isteği vardı çünkü Amerika, Brezilya gibi ülkeler bana gelmekte zorluk çekiyorlardı. Onlar için müthiş bir fırsat oldu. Bugün Mısır'da bir eğitimimiz var. Yarın da Amerika'yla devam edeceğiz. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Çok zevkli. Ben öğretmen olmayı da çok sevdim. Bildiklerimi öğretmeyi çok sevdim. Onlardan inanılmaz tepkiler alıyorum. Her biri bir iş sahibi olabilir niteliğe geliyor. Bir yerlerde başlıyorlar. Onlara bilgimi aktarmak, onun sonucunda da harika tepkiler almak harika bir duygu. Bu işin sadece maddi değil manevi tarafının da olması gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"HER ŞEYİN PASTASINI YAPABİLİRİM"

Tuba Geçkil, "Biz butik pastacılar olarak özellikle hijyen konusu bizim için çok önemli. Lezzet bakımından ise içerik tamamen kişiye özel çalışılıyor. İçerisine ne isterseniz, çikolata, frambuaz. En uçuk lezzetleri dahi yakalayabiliyoruz bu noktada kişiye özel çalıştığımız için. Tabi ki hijyen önceliğimiz. Lezzet ve görsel aynı anda arkasından geliyor bizim için. Benim yayınladığım, sayfalarda dönen pastalar ise şov amaçlı yapılmış pastalardır. Aynısı bire bir olarak yapılabiliyor ve üzerinde kullanılan bütün materyaller, malzemeler hijyenik olarak yapıldığı gibi doğal ürünlerle yapılıyor. Tamamı yenilebilir maddeler içeriyor. Yenilebilir bitkilerden tutun da saf çikolata kullanıyoruz zaten. İçinde kullandığımız keke kadar tamamen organik ürünler kullanılarak hazırlanıyor. Sabun, deterjan, çamaşır suyu, realistik pastalar olarak tabir ediyorum ben bunları. Çok zevk alıyorum, benim için heyecan verici bu tarz pastalar. Bunları yaparken mutlu oluyorum, eğleniyorum. Realistik pastaları şöyle söyleyebilirim, elle dokunduğunuz, tuttuğunuz, düşündüğünüz her şeyin pastasını yapabiliyorum aslında. Bu da çok keyifli oluyor" dedi.

"4 ALTIN MADALYAYLA REKOR KIRDIM"

Kazandığı ödüllere değinen Geçkil, "Dünya Aşçılar Birliği'nin düzenlediği birçok yarışma var. Dünyanın birçok ülkesinde yapılıyor bu yarışmalar. Olimpiyatlar, en üst level olarak kupa aşağı doğru bu şekilde gidiyor. Biz Türkiye Aşçılar Federasyonu Milli Takım şefi ve kaptanı olarak birçok yarışmaya katıldık bugüne kadar. Ve büyük başarılar elde ettik. En güzeli de herhalde İKA Olimpiyatları. Almanya'da düzenlendi. Çok zorlu bir yarışmaydı ve pasta bölümü ile birlikte 4 altın madalya alarak rekor kırdım orada. Çok güzel bir duyguydu. Türkiye'yi temsilen gitmek ve o bayrağı dünyanın her yerinde sallandırmak çok büyük bir gurur ve onur benim için" diye konuştu.

BAKAN KOCA'NIN PASTADAN BÜSTÜNÜ YAPTI

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca figürlü pasta yapan Tuba Geçkil, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bizim için inanılmaz emek verdi, bütün gücüyle hala uğraşıyor. Ona küçük bir jest yapmak istedim aslında. Pandemide o üzgün, hüzünlü yüzünü gördüğümde çok etkilenmiştim televizyon kanallarından. Hemen ertesi hafta bu çalışmayı yaptım. Tam o ifadesini yakalamaya çalıştım. O hüzünlü, gözleri kanlanmış bakışlarıyla birlikte. Umarım kendisi sevinir çünkü ona hediye edeceğiz bu pastamızı. Bu pastanın iç kısmı yenilenebilir değil. Onu vurgulamak istiyorum. Bu kesilmeyecek. Hatıra olarak saklayacağını umuyorum. Yıllarca oda ısısında kalabilen bir durumu var şu an" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Tuba Geçkil'in yaptığı pastadan büstler

-Muhabir anonsları (Gamze Şimşek)

-Tuba Geçkil'in kazandığı madalyalar

-Tuba Geçkil'in yaptığı realist pastalar

-Tuba Geçkil ile röp

-Genel ve detay

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6- SİLİVRİ PLAJLARINDA HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

Hafta sonu tatilini fırsat bilen ve sıcaktan bunalan vatandaşlar, Silivri'de plajlara akın etti.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar bugün, denize girerek serinlemek için Silivri Mimarsinan Mahallesi'ndeki Halk Plajı'na akın etti. İstanbul ve Trakya bölgesinden Silivri'ye gelen çok sayıda kişinin, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak plajda yoğunluk oluşturması dikkat çekti. Kalabalık nedeniyle bölgede araç trafiği oluştuğu da görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Semt plajından görüntüler

-Genel detaylar

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7- (Geniş haber) TUZLA'DA OTLUK ALANDA YANGIN

Tuzla'da otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler ormana sıçramadan yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına helikopter de destek verdi.

Yangın saat 13.30 sıralarında Tuzla Fatih Mahallesi'nde bulunan otluk alanda çıktı. Yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Destek amaçlı bölgeye itfaiye helikopteri de istendi. Yangın yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Yangına müdahale eden helikopter

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-Yangın çıkan otluk alan

-Genel ve detay

Kaynak: DHA