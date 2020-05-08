İSTANBUL BÜLTENİ -1

(Havadan görüntülerle)

1- ESENLER'DE ÇATLAKLAR OLUŞAN YOL VE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

-Çökme anı ve yaşanan panik kameralara yansıdı.

ESENLER'de gece saatlerinde çatlaklar ve kaymalar oluşan yol çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalarda oturan vatandaşlar ise polis ekiplerince tahliye edildi. Cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilen çökme sırasında vatandaşların bağrışma ve panik anları kameraya yansıdı. Çökmenin olduğu sokaktaki son durum havadan da görüntülendi.

Esenler, Kemer Mahallesinde 945. Sokaktaki yapımına devam edilen bir inşaatın istinat duvarı ve yolda gece saat 01.00 sıralarında çatlaklar oluştu. Sokak sakinleri durumu polis, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağın her iki tarafına da şerit çekerek kapatırken, vatandaşları da sosyal mesafe konusunda uyardı. İtfaiye ve AFAD ekipleri de kaymaların yaşandığı asfalt zeminde incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen Esenler Belediyesi ve İBB zabıta ekipleri de sokakta inceleme yaptı. Sokaktaki bazı bina sakinleri evlerinden ayrıldı.

ÇÖKME ANINDAKİ PANİK KAMERADA

Bir süre sonra istinat duvarı ve çatlaklar oluşan yol çöktü. Cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilen çökme sırasında vatandaşların bağrışma ve panik anları kameraya yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin çökmenin olduğu bölgede önlemleri devam ederken, çökmenin olduğu yerdeki son durum havadan görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Drone görüntüleri

(CEP TELEFONU)

-Çökme ve panik anları

-Çökme anı 2

(AKTÜEL)

-Çevredeki ekipler,

-Tahliyeler

-Araçlarla sokağı boşaltanlar

-Çökme meydana gelen sokak

-Sokakta tekrar eden ufak çaplı çökmeler

-İtfaiye ekiplerinden görüntüler

-Genel ve detaylar

-Olay yeri

-Genel ve detaylar

08.05.2020 - 02.23 Haber Kodu : 200508007

08.05.2020 - 03.19 Haber Kodu : 200508008

08.05.2020 - 04.17 Haber Kodu : 200508010

08.05.2020 - 04.34 Haber Kodu : 200508011

08.05.2020 - 05.21 Haber Kodu : 200508013

08.05.2020 - 05.36 Haber Kodu : 200508014

08.05.2020 - 06.24 Haber Kodu : 200508015

08.05.2020 - 06.53 Haber Kodu : 200508016

08.05.2020 - 08.40 Haber Kodu : 200508019

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2- BEYOĞLU'NDA MASKESİZ DOLAŞAN 8 KİŞİYE CEZA

İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen 8 kişiye para cezası kesildi. Ceza kesilen vatandaşlardan biri cezayı ödeyecek parası olmadığını söylerken, bir vatandaş da polise itiraz ederek sokakta maskesiz yürümenin yasak olmadığını savundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından, İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanmaya başladı. Uzun süredir sessizliğe gömülen caddede pazartesi başlayan hareketlilik hafta boyunca devam etti.

İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığa tepki gösteren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye günlük koronavirüs tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım" diye yazdı.

ZABITA CADDE GİRİŞİNDE MASKE DAĞITIYOR

Polis ekipleri, İstiklal Caddesi'nde denetimleri sıklaştırırken, sık sık anons yaparak vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat etmesi yönünde uyarılarda bulundu. Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri de İstiklal Caddesi girişi ve Galatasaray Meydanı'nda stant kurarak, vatandaşların ateşini ölçüp, maske dağıttı.

SOKAKTA MASKESİZ DOLAŞMANIN YASAK OLMADIĞINI SAVUNDU

Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen caddede maskesiz dolaşan 8 kişi, polis tarafından durdurularak haklarında cezai işlem uygulandı. Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet ettikleri gerekçesiyle ceza kesilen vatandaşlardan biri polise itiraz ederek maskesiz yürümenin yasak olmadığını savundu. Polis, "Sokakta maskesiz yürümek bu yasaklara dahil değil" değil diye itirazda bulunan kişiye "Sokaklarda değil, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda var" diye cevap verdi.

Cezayı ödeyecek parası olmadığını ifade eden bir vatandaş ise, "Ben bir aydır bin lira para alamadım. Maskemi alıp geleyim, ben çalışmıyorum. Ben bin lira min lira ödeyemem" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin maskesiz kişilere ceza yazması

-Ceza tutarını öğrenen kişinin polise tepkisi

-Polisin İstiklal Caddesi'nde maskesiz kişileri durdurması

-Genel detaylar

07.05.2020 - 20.01 Haber Kodu : 200507248

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3- YILIN SON SÜPER AY'I İSTANBUL'UN SİMGELERİYLE BULUŞTU

Bu yılın son "Süper Ay'ı, İstanbul'un simgeleriyle bir araya gelince seyri hoş görüntüler ortaya çıktı. Salı gecesi başlayan Süper Ay, yarın akşama kadar izlenebilecek.

Süper Ay olarak adlandırılan Ay'ın normalde olduğundan daha büyük ve parlak görülmesi hali bu yıl son kez kendini gösterdi. Daha önce 9 Şubat, 9 Mart ve 9 Nisan'da kendini gösteren Süper Ay, Salı gününden itibaren bu yıl için son kez ortaya çıktı.

Yarın akşama kadar izlenebilecek olan süper ay İstanbul'un simgeleriyle bir araya gelince ortaya izlemesi hoş görüntüler çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tarihi surlar ile süper ayın görüntüsü

-Haliç Metro Köprüsü, metronun geçişi ve süper ayın görüntüsü

-Eminönü Yeni Cami, Mahyası ve süper ayın görüntüsü

-Süper Ay'ın görüntüsü

-Genel detaylar

07.05.2020 - 22.45 Haber Kodu : 200507256

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4 - ÇEKMEKÖY'DE GÜVENLİK GÖREVLİSİ SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

Çekmeköy'de bulunan sitenin güvenlik görevlisi Halis P. iddiaya göre tartıştığı site sakini Kadir T. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından evine dönüp balkondan "polis çağırın" diye bağıran Kadir T. gözaltına alındı.

ATEŞ ETTİKTEN SONRA EVİNE DÖNDÜ

İddiaya göre olay saat 16.00 sıralarında Çekmeköy'deki Sultançiftliği Mahallesi Atatürk Caddesi'nde gerçekleşti. Manolya Sitesi'nde yaşayan Kadir T. tartıştığı sitenin güvenlik görevlisi Halis P.'yi silahla birkaç el ateş ederek ağır yaraladı. Ardından 7. katta bulunan evine dönen Kadir T.'nin bir süre sonra balkona çıkıp "polis çağırın" şeklinde bağırdığı öğrenildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Kadir T.'yi gözaltına aldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Halis P.'nin yapılan tüm müdahalelilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Görgü tanığı Adem Kişi, "Evden çıktım, Taşdelen'e gidiyordum. Güvenliğin oraya yaklaştım, kırtasiyenin oradan baktım Halis Amca'yla tartışıyordu. O arada zaten hemen ateş etmeye başladı. Olay bu şekilde gelişti. 15 el kadar ateş etti. Halis Amca'yı iyi biliriz sessiz, sakin biriydi. Kimseye zararı yoktu, namazında, niyazındaydı. Aralarındaki özel meseleyi bilemiyorum. Oğulları falan geldi. Ambulansı bekleyemeden polis eşliğinde hastaneye gitti." dedi.

GÖRÜTNÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri incelemeden görüntü

Binadan görüntü

Görgü tanığı ile röportaj

Güvenlik kulübesinden görüntü

Genel ve detay görüntü

07.05.2020 - 18.06 Haber Kodu : 200507233_

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5 - BEYOĞLU'NDA BOĞAZ'A ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

Beyoğlu'nda, kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu bir kişi, iskeleden Boğaz'a atlayarak intihar etti.

Olay, Kabataş İskelesi'nde 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turnikelerden geçerek iskeleye gelen yabancı uyruklu bir kişi, suya atladı. İstanbul Boğazı'nın suları yüzeyinde kalan 20-25 yaşlarındaki kişi, kendini batırmak için bir süre çabaladıktan sonra gözden kayboldu.

İskele çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Sahil güvenliğe bağlı balık adamlar, suya atlayan kişinin son görüldüğü yere daldı. Su altında yapılan kısa süreli aramanın ardından ulaşılan ceset iskeleye çıkarıldı.

Üzerinde kimliğini belirleyecek herhangi bir belge çıkmayan ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ceset torbasından detaylar

-Olay yerinde bekleyen polis ve ambulanstan detaylar

-Olay yeri incelemenin incelemeleri detayları

-Genel detaylar

07.05.2020 - 19.09 Haber Kodu : 200507243

Kaynak: DHA