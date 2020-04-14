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İSTANBUL - BURAK AKKUL VE EŞİ ALKIŞLARLA TABURCU OLDU

Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul alkışlar arasında taburcu oldu.

İSTANBUL - BURAK AKKUL VE EŞİ ALKIŞLARLA TABURCU OLDU

Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul alkışlar arasında taburcu oldu.

Sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi. Burak Akkul, hastağı yendiğini geçtiğimiz günlerde hastane odasında çektiği video ile duyurmuştu. Akkul ve eşi, 1 ay süren tedavilerinin ardından Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alkışlarla taburcu edildi. Akkul çifti sağlık çalışanlarına teşekkür etti

Görüntü Dökümü:

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-Alkışlarla taburcu olmaları

Kaynak: DHA




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