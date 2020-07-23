İstanbul Büyükçekmece'de bir kadın cinayeti daha: Ölüme göndermişler

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde eşi Sonbahar Özcan'ı boğarak öldüren Ünal Özcan aramalar sonucu yakalanarak mahkemeye çıkarıldı. İfadesinde eşini nasıl öldürdüğünü bir bir anlatan katil koca, Sonbahar Özcan'ın sosyal medyada başkalarıyla yazıştığı için öldürdüğünü anlattı. 2 çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldüren Ünal Özcan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 GÜN ÖNCE DE BOĞAZINI SIKMIŞ

Geçen pazar sabaha karşı Muratçeşme Mahallesi Piroğlu Sokak'ta meydana gelen olayda cinayetin ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ünal Özcan'ın, “Her şey geçtiğimiz Babalar Günü'nde başladı. Babamı aramak için eşimin telefonunu aldığımda bazı programlar üzerinden eşimin yazışlarını gördüm. Kendisini uyardım. Uygulamaları kaldıracağını söyledi. Bu daha sonra da devam etti. Her defasında da kendisini uyarmaya devam ettim. Son olarak da 15 Temmuz akşamı aynı şekilde yazışmaları görünce çıldırdım. Kavga ettik. Boğazını sıktım. Karşılık vermedi. Titremeye başladı. Bunun üzerine bıraktım. Sabah olunca da ailesinin evine gönderdim. Daha sonra aile büyükleri araya girdi. Eşim Sonbahar’ın çok pişman olduğunu bir daha yapmayacağını söylediler. 2 çocuğumuzun olduğunu söylediler. Bende 'tamam' dedim. Eşimle bir araya geldik. Özür diledi. Bana sarıldı. Sonra da 2 gün önce kendisini alarak evimize döndük" dediği öğrenildi.

''EŞİM DİRENMEDİ KENDİNİ BIRAKTI''

"Olay akşamı eşimin telefonu salondaydı" diyen Ünal Özcan'ın, "Merak ettim. Telefonu tekrar kontrol ettim. Bu sefer instagram hesabından yazışma görünce sinirlendim ve eşimi uyandırdım. Yine mesajlaşmaya neden devam ettiğini sordum. Boğazını sıkmaya başladım. Elimden kurtulmaya çalışınca da ‘Bu sefer şansın yok” dedim. Eşim direnmedi kendini bıraktı. Hareketsiz kalınca da odadan çıktım. Çocuklarım görmesin diye kapıyı da kilitleyip bacanağımı arayıp durumu haber verdim. Sonra da olay yerinden kaçtım. Polisler beni arayınca da Tepecik’te teslim oldum” dediği kaydedildi. Ünal Özcan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.