İstanbul Büyükdere Caddesi'nde makas dehşeti! 1 ölü, 3 yaralı
Büyükdere Caddes'inde 17 yaşındaki sürücünün seyir halindeyken makas atarak manevralar yapması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Ehliyeti olmayan sürücünün sebep olduğu kaza sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kaza anı MOBESE kameraları tarafından anbean böyle görüntülendi.
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29 Nisan 2020 Çarşamba 16:51
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