İstanbul Büyükdere Caddesi'nde makas dehşeti! 1 ölü, 3 yaralı

Büyükdere Caddes'inde 17 yaşındaki sürücünün seyir halindeyken makas atarak manevralar yapması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Ehliyeti olmayan sürücünün sebep olduğu kaza sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kaza anı MOBESE kameraları tarafından anbean böyle görüntülendi.