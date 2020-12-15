İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarih verdi! Ulaşımda HES kodlu döneme geçiliyor

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan önemlerden birisi olan HES kodu kontrolü'nün toplum araçlarına da getirilmesiyle ilgili gerekli çalışmalar yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi,15 Ocak'tan itibaren HES kodu eşleştirmesi yapılmamış kartların kullanılmayacağını haberini verdi.

EYLÜLDE GENELGE BAKANLIK TARAFINDAN YAYIMLAMIŞTI

Eylül sonunda İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle şehir içi toplum araçlarına da HES kodu uygulaması getirildiği duyurulmuştu.

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KARTLAR KULLANILAMAYACAK

Genelgeyle Covid-19 tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekenlerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılarak, toplu ulaşım kullanımının geçici olarak engellenmesi amaçlandı. İstanbulkart sitesi üzerinden gerekli bilgiler girilerek kart-HES kodu eşleşmesi yapılabiliyor.