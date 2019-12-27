İstanbul Büyükşehir Belediyesi yerli otomobil alacak mı? İmamoğlu'ndan paylaşım...

Bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla TOGG 2022, Türkiye'nin otomobili tanıtımı yapıldı.

Tanıtım sonrası yerli otomobil Twitter''da en çok konuşulan konulardan biri oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medyadan yerli otomobil ilgili mesaj paylaştı.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akıl ve bilimi barındıran her adımda varız. Türkiye'nin yerli otomobil girişimi ile gurur duyuyoruz. Elektrikli üretimi desteklemek için, İBB olarak çok güçlü bir siparişle yerli otomobilimize destek olacağız. Emeği geçen herkese ülkem adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun o paylaşımı:

Akıl ve bilimi barındıran her adımda varız. Türkiye’nin yerli otomobil girişimi ile gurur duyuyoruz. Elektrikli üretimi desteklemek için, İBB olarak çok güçlü bir siparişle yerli otomobilimize destek olacağız. Emeği geçen herkese ülkem adına teşekkür ederim.

#TürkiyeninOtomobili pic.twitter.com/FVVM0ablR9 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 27, 2019

AHMET DAVUTOĞLU'NDAN YERLİ OTOMOBİL İLE İLGİLİ PAYLAŞIM

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise paylaşımında "Hayırlı uğurlu olsun. Düşünen, emek veren herkesi tebrik ediyorum. İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur" ifadelerini kullandı.