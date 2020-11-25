İBB, şiddet gören kadınların 7/24 ulaşabilecekleri ‘Kadın Destek Hattı’nı hizmete sundu. Proje ile kadınların İstanbul'da daha güvenilir bir yaşam sürdürebilmesi hedefleniyor.

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ!

Başkan İmamoğlu Twitter hesabından #Birliktebaşaracağız etiketiyle düştüğü videoda şu ifadeleri kullandı;

"Sevgili kadınlar, İstanbul sizin için artık daha güvenilir, daha erişilebilir ve daha rahat... Sizlere 7/24 hizmet verecek Kadın Destek Hattı'mız 444 80 86'yı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde hizmete sunuyoruz. Şiddete kesinlikle dur diyelim. Şiddetten arınmış bir dünya bizim elimizde. Birlikte başaracağız.''