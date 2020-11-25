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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 25 Kasım’da ‘Kadın Destek Hattı’: 7/24 hizmet verecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadın Destek Hattı projesini 25 Kasım'da İstanbul’da hizmete sunulduğunu duyurdu. Başkan İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İBB Kadın Destek Hattı, şiddete karşı her zaman kadınların yanında olacak, '' dedi.

İBB, şiddet gören kadınların 7/24 ulaşabilecekleri ‘Kadın Destek Hattı’nı hizmete sundu. Proje ile kadınların İstanbul'da daha güvenilir bir yaşam sürdürebilmesi hedefleniyor. 

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ!

Başkan İmamoğlu Twitter hesabından #Birliktebaşaracağız etiketiyle düştüğü videoda şu ifadeleri kullandı; 

"Sevgili kadınlar, İstanbul sizin için artık daha güvenilir, daha erişilebilir ve daha rahat... Sizlere 7/24 hizmet verecek Kadın Destek Hattı'mız 444 80 86'yı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde hizmete sunuyoruz. Şiddete kesinlikle dur diyelim. Şiddetten arınmış bir dünya bizim elimizde. Birlikte başaracağız.''

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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