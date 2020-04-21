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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ekmek tepkisi!

Pendik Yeni Mahalle Plevne Caddesindeki Pendik İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Büfesi'nin ekmekleri heba etmesi sosyal medyada tepkiye neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ekmek tepkisi!

Pendik Yeni Mahalle Plevne Caddesinde bulunan Pendik İBB Halk Ekmek Büfesi ekmekleri heba etti.

Bu duruma sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla tepkisini gösteren müzisyen Umut Mürare, paylaşımında "Burası Pendik Yeni Mahalle Plevne Caddesinde bulunan Pendik İBB Halk Ekmek Büfesi Baget ekmek Sadece yazıklar olsun diyorum!" ifadesini kullanarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB Halk Ekmek hesaplarını etiketledi.

Umut Mürare'nin paylaşımı:

Mürare'nin paylaşımının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çok sayıda tepki geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ekmek tepkisi!




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