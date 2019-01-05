İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Anadolu Efes: 80-93
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Mehmet Yağmur 13, Holloway 17, Babic 19, Kulig 11, Semih Erden 6, Ramazan Tekin 6, Minchev 8, Mert Çevik, Ali Kavaklıoğlu,...
SALON: Cebeci
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ahmet Tatlıcı, Özge Şentürk
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Mehmet Yağmur 13, Holloway 17, Babic 19, Kulig 11, Semih Erden 6, Ramazan Tekin 6, Minchev 8, Mert Çevik, Ali Kavaklıoğlu, Mert Gizir
ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 13, Micic 14, Simon 31, Motum 13, Dunston 11, Metecan Birsen, Anderson 3, Buğrahan Tuncer 2, Sertaç Şanlı 6
1'İNCİ PERİYOT: 26-20
İLK YARI: 46-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-64
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Anadolu Efes deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 93-80 mağlup etti.
DHA
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