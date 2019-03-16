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  3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 0-3

İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 0-3

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Nuri Şahin, Kadir Cin, Berkan...

İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 0-3

SALON: Malatya Merkez

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Burhan İlhan

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Nuri Şahin, Kadir Cin, Berkan Eryüz, Serhat Coşkun, Murat Yenipazar)

GALATASARAY: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök)

SETLER: 19-25, 23-25, 20-25

SÜRE: 91 dakika (29, 33, 29)

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley yarı final maçında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Galatasaray, kupada finale yükselen ilk takım oldu.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

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