İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 0-3
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Nuri Şahin, Kadir Cin, Berkan...
SALON: Malatya Merkez
HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Burhan İlhan
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Nuri Şahin, Kadir Cin, Berkan Eryüz, Serhat Coşkun, Murat Yenipazar)
GALATASARAY: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök)
SETLER: 19-25, 23-25, 20-25
SÜRE: 91 dakika (29, 33, 29)
Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley yarı final maçında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Galatasaray, kupada finale yükselen ilk takım oldu.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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