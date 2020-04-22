İSTANBUL - ÇAMLICA CAMİSİ'NİN RAMAZAN MAHYASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Ramazan ayının yaklaşması ve koranavirüs salgın hastalığı nedeniyle Çamlıca Cami'nin minareleri arasında, "Evde kal Türkiyem, Namaz dinin diğeridir" mahyaları yazıldı.
Ramazan ayının yaklaşması ve koranavirüs salgın hastalığı nedeniyle Çamlıca Cami'nin minareleri arasında, "Evde kal Türkiyem, Namaz dinin diğeridir" mahyaları yazıldı.
Üsküdar'da bulunan Çamlıca Cami'nin minareleri arasına Ramazan ayı nedeniyle "Ya şafi, dua ibadetin özüdür. Namaz dinin direğidir. Namaz müminin miracıdır" mahyaları yazıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle mahyalardan vatandaşlara "Evde kal Türkiyem" uyarısı yapılırken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle de mahyalara Türk Bayrağı yansıtıldı. Oluşan görsel şölen drone tarafından havadan görüntülendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Çamlıca Camisi'nin drone'la görüntüsü
Mahyadaki yazılar
Mahyadaki Türk Bayrağı görseli
Çamlıca Cami üzerinden İstanbul görüntüsü
Avrupa Yakası'ndan aktüel görüntü
Kaynak: DHA
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