İSTANBUL - ÇAMLICA KULESİ'NDE YANGIN (3)
Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında yangın çıktı.
Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında yangın çıktı.
Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında yangın çıktı. Kulenin 20'nci katında çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Dumanların yükseldiği yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiyenin kuledeki incelemesi sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yükselen duman
-Çalışmalar
Kaynak: DHA
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