İstanbul Çekmeköy'de silahlı kavga: Metafizikçi Salih Memişoğlu hayatını kaybetti: 2 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre olaysaat 13.30 sıralarında Çekmeköy ilçesinde 30 Ağustos Caddesi'ndeki bir hayvanat bahçesi içerisindeki iş yerinde meydana geldi. İki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu olayda Mustafa Ö., Salih Memişoğlu, Ömer Faruk Zengin ile O.Ö’ye silahla ateş etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

İçeride bulunan ziyaretçiler dışarı çıkartılırken olay yerine gelen sağlık ekipleri Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı O.Ö ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olay yerindeki incelemelerini sürdüren polis, kaçan şüpheli Mustafa Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Salih Memişoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

KAYKAMLIKTAN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Çekmeköy Kaymakamlığından olaya ilişkin yazılı açıklamada, " Bugün 14.00 sıralarında ilçemizde Çatalmeşe Mahallesi’ndeki piknik/mesire alanı (POİ)’de işyeri sahibi S.M. ile şüpheli M.Ö. isimli şahıs arasında meydana gelen olayda; Şüpheli M.Ö. tarafından silahla açılan ateş sonucu S.M. ile Ö. F.Z. adlı şahıslar hayatını kaybetmiş, O.Ö. isimli şahıs yaralanmıştır. Yaralı O.Ö. 112 Acil sağlık ekiplerimizce ivedilikle hastaneye sevk edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü’nce olay yerinden kaçan şüpheli M. Ö. isimli şahsı yakalamaya yönelik çalışma ve soruşturma başlatılmıştır. " ifadelerine yer verildi.