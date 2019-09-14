İstanbul Challenger'da finalin adı Istomin - Humbert

Türk tenisinin en köklü organizasyonlarından American Express İstanbul Challenger TED Open'da teklerde finalde mücadele edecek isimler belli oldu. Çiftler ana tablosu ise Kazak ikili Andrey Golubev/Aleksandr Nedovyesov'un zaferi ile tamamlandı.

71'inci kez düzenlenen turnuvanın ilk tekler yarı finalinde eski şampiyonlardan Denis Istomin sahne aldı. 5 numaralı seribaşı Istomin, Hollandalı rakibi Botic Van de Zandschulp karşısında ilk seti 6-3'le kazansa da iki kez servisini kırdırdığı ikinci seti aynı skorla kaybetti. Final setinde yeniden kontrolü eline geçiren 2011 şampiyonu Özbek raket 6-3'le maça noktayı koydu. Kariyerinde 2 ATP, 12 de Challenger şampiyonluğu bulunan Istomin, bu seneki ilk kupasını İstanbul'da kaldırmaya çalışacak.

HUMBERT'E 64 DAKİKA YETTİ

Diğer yarı finalde ise 1 numaralı seribaşı Ugo Humbert ile Sloven Blaz Kavcic kozlarını paylaştı. Merkez korttaki mücadeleyi baştan sona üstün götüren dünya 72 numarası Humbert, rakibine servis kırma puanı göstermediği maçı 6-2, 6-1 ile galip tamamladı ve adını finale yazdırdı. 21 yaşındaki Fransız raket bu seneki ikinci, kariyerinin ise beşinci Challenger zaferini arıyor.

Toplamda 81 bin 240 dolar para ödüllü İstanbul Challenger yarın oynanacak tekler finali ile son bulacak. Mücadele saat 15.30'da başlayacak.

ÇİFTLERDE KUPA GOLUBEV/NEDOVYESOV'UN

Kazak ikili Andrey Golubev/Aleksandr Nedovyesov, çiftlerde zirveye çıkan ekip oldu. Çek tandem Marek Gengel/Lukas Rosol'un sakatlık nedeniyle korta çıkamamalarının ardından, Golubev/Nedovyesov çifti finali oynamadan ortaklıklarının ikinci kupasına uzandı.

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DHA