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  3. İSTANBUL - ÇIPLAK HALDE CESEDİ BULUNAN İRANLI CİNAYETİNDE 6 KİŞİ TUTUKLANDI

İSTANBUL - ÇIPLAK HALDE CESEDİ BULUNAN İRANLI CİNAYETİNDE 6 KİŞİ TUTUKLANDI

BÜYÜKÇEKMECE'de bir viyadük altında çıplak halde cesedi bulunan İran uyruklu Taher Banai Sahahwerdi cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4'ü İranlı 6 kişi tutuklandı.

İSTANBUL - ÇIPLAK HALDE CESEDİ BULUNAN İRANLI CİNAYETİNDE 6 KİŞİ TUTUKLANDI

BÜYÜKÇEKMECE'de bir viyadük altında çıplak halde cesedi bulunan İran uyruklu Taher Banai Sahahwerdi cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4'ü İranlı 6 kişi tutuklandı. Tutuklananlar, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

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Kaynak: DHA




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