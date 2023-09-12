İstanbul Coffee Festival için geri sayım başladı

Kahveseverlerin beklediği İstanbul Coffee Festival (ICF) için geri sayım başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İstanbul Coffee Festival için geri sayım başladı

Kahveseverlerin beklediği İstanbul Coffee Festival (ICF) için geri sayım başladı. Göksel, Can Bonomo, KÖFN, Jabbar, İkilem, Kolpa, Gökcan Sanlıman gibi sevilen sanatçılar ICF Türk Telekom Prime sahnesinde dört gün boyunca katılımcılarla buluşuyor.

Türk Telekom'un markası Türk Telekom Prime, Göksel, Can Bonomo, KÖFN, Jabbar, İkilem, Kolpa, Gökcan Sanlıman, İkiye On Kala gibi sevilen sanatçıları ve grupları 14-17 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul'da düzenlenen İstanbul Coffee Festival (ICF) kapsamında kahveseverlerle buluşturacak. Şirket ayrıca festival süresince Tersane İstanbul'daki etkinlik alanındaki katılımcılara ücretsiz WiFi hizmeti sunacak.

Yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Prime'ın sahne sponsorluğunda gerçekleşecek olan İstanbul Coffee Festival kapsamında Türk Telekom Prime müşterilerine özel indirimli bilet ve özel kapıda sıra beklemeden festival alanına giriş ayrıcalığı sunuluyor. Katılımcılar, İstanbul'un önde gelen kahve markaları, çekirdek kahveciler, kahve makinesi üreticileriyle festivalde bir araya gelecek; kahve yanı lezzetleri ve özel tasarım ürünlerini tatma imkânı elde edecek. Kahveseverler Türk Telekom Prime Lounge alanında sürpriz hediyeler, ikramlar ve ödüllü yarışmalarla festivalin tadını çıkaracak. Farklı damak tatlarına yönelik kahve çeşitlerinin yer aldığı deneyim alanları, İstanbul'un ünlü kahve markalarından üçüncü nesil kahvecilere kadar birbirinden farklı üreticilerin stantları, workshoplar, atölyeler festival ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Kahveseverler festival boyunca Türk Telekom Prime Sahnesi'nde birbirinden özel sanatçı ve grupların konserlerini izleyebilecek.

Türk Telekom Prime Sahnesi sanatçı listesi şöyle açıklandı:

14 Eylül Perşembe

KÖFN

Can Bonomo

15 Eylül Cuma

İkilem

Kolpa

16 Eylül Cumartesi

Gökcan Sanlıman

Göksel

17 Eylül Pazar

İkiye On Kala

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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