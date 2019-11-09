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  3.  İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DOLMABAHÇE ÇALIŞMA OFİSİ'NDE 

 İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DOLMABAHÇE ÇALIŞMA OFİSİ'NDE 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

 İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DOLMABAHÇE ÇALIŞMA OFİSİ'NDE 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutunda çıkarak Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını burada sürdüreceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

Kaynak: DHA

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