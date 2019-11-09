İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DOLMABAHÇE ÇALIŞMA OFİSİ'NDE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.
Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutunda çıkarak Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını burada sürdüreceği öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
----------------
- Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT