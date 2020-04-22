İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3.  İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RUHANİ VE CONTE İLE GÖRÜŞTÜ

 İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RUHANİ VE CONTE İLE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

 İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RUHANİ VE CONTE İLE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Her iki liderle yapılan görüşmelerde, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT