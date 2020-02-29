 İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:BU SÜREÇTE KAPILARI KAPATMAYACAĞIZ (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün kapıları açtık. Bu sabah itibariyle kapıları zorlayıp geçenlerin sayısı 18 bin oldu, bugün de 20-25 bin olur herhalde. Biz bu süreçte bu kapıları kapatmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da milletvekilleriyle bir araya geliyor. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantının başında bir konuşma yapan Erdoğan, "Yaklaşık 4 milyon insan rejimin kanlı saldırıları sebebiyle sınırlarımıza doğru harekete geçmiştir. 1,5 milyonu şu anda sınırımızdadır. Yeni bir göç dalgasını kaldırabilecek durumda değiliz. 3,7 milyon Suriyeliyi ülkemizde barındırıyoruz."Yeni bir göç dalgasını kaldırabilecek durumda değiliz" dedi.

"HANGİ BEDELİ ÖDEMEMİZ GEREKİYORSA ÖDEYECEĞİZ"

Erdoğan, "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var? sorusu aslında Türkiye terör örgütlerine ve kendisine düşman rejime teslim olmalı önerisini bize öneriyorlar. Terör örgütlerine teslim mi olalım? Ülkemize düşman rejime boyun mu eğelim? Vatanımızın bütünlüğüne göz dikenlerin önünde diz mi çökelim? Bölgemizde her yerde evinden yurdundan olanların gidecek yerleri var en azından onları koyalım bir kenara hiç birşey olmasa bile Türkiye var. Vatanımıza sıkı sıkıya sahip çıkacak, hangi bedeli ödememiz gerekiyorsa ödeyeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, "20 günlük harekat boyunca vermiş olduğumuz şehitlerin ailelerine şahsım milletim adına başsağlığı dilerken milletimizin de başı sağolsun diyorum. Bu kutlu mücadele için bütün bu adımlar inanıyorum birer bu milletin verdiği mücadelede alacağı mesafenin inşallah işaret fişekleridir. Amacımız ülkemizi şehitler vermediğimiz huzurlu bir geleceğe inşallah taşımaktır" diye konuştu.

"BİZİ BUNA ZORLADILAR, SONUÇLARINA KATLANACAKLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmıyoruz. Şu ana kadar 2 bin 100'ün üzerinde rejim unsuru, artık rejim unsuru da demeyelim onların askerleri öldürülürken aralarında 94 tank, 37 obüs topu, 28 çok namlulu roketatar, 17 zırhlı aracın da bulunduğu 300'e yakın araç gereç imha edilmiştir. Pek çok yer de ağır ateş altına alınmak suretiyle tahrip edilmiştir. Her geçen gün bu baskıyı artıracak kararlılığımızı göstereceğiz. Dün akşam itibarıyla 7 kimyasal ürünlerin depo onlar da yine patlatılmıştır. Rejime de onları destekleyenlere de kararlılığımızı göstereceğiz. İşin bu raddeye gelmesini istemedik ama madem bizi buna zorladılar, sonuçlarına katlanacaklar" şeklinde konuştu.

"KAPILARI ZORLAYIP GEÇENLERİN SAYISI 18 BİN OLDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aylar önce eğer "bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız" demiştik. Biz de dün kapıları açtık. Bu sabah itibariyle kapıları zorlayıp geçenlerin sayısı 18 bin oldu, bugünde 20-25 bin olur herhalde. Biz bu süreçte bu kapıları kapatmayacağız. Avrupa sözünde durması gerekiyor. Biz bu kadar mülteciye bakmak zorunda değiliz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA