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İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PARTİYE DÖNÜŞÜNÜN 3. YILINDA MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PARTİYE DÖNÜŞÜNÜN 3. YILINDA MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, "Bizim Allah'a can borcumuzdan, Milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar... Biz bu yoldan dönmeyeceğiz." ifadeleri yer aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanı'nın paylaşımı

Kaynak: DHA




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