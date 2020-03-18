İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan durdurulan otobüse ilişkin karantina açıklaması

Haber Türk ve Time Türk'ün yaptığı habere göre, İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Fransa’dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Başsavcılık, Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasının ardından harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'dan yapılan açıklamada, "Paris'ten İstanbul'a gelen G.S'nin karantinaya götürülürken polis tarafından otobüsten indirilmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Otobüsten indirilen yolcu kısa süre sonra tekrar muhafaza altına alınarak karantina için ilgili kuruma sevk edilmiştir. Bütün deliller titizlikle toplanmaktadır. Karantina bitiminde G.S.'nin savunması alınacaktır" açıklamalarına yer verildi.

NE OLMUŞTU?

9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye gelen vatandaşlar 14 gün boyunca karantinada tutulmak için öğrenci yurtlarına götürülmüştü. Ancak dün sosyal medyaya yansıyan görüntülerde karantina için yurtlara götürülen vatandaşların içinde bulunduğu araç polis ekipleri tarafından durdurulmuştu. Araçtan indirilen kişinin KKTC Sivil Havacılık Dairesi Başkanı Mustafa Sofi'nin kızı Güzide Sofi olduğu ortaya çıkmıştı. Olayın sosyal medyada ortaya çıkması ve haberlere konu olmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından olaya ilişkin olarak açıklamalarda bulunmuştu.