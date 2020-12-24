İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı kim oldu?

Şaban Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Adalet Bakan yardımcısı kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na kim atandı? soruları şu ısralar internet mecrasında çokça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

ŞABAN YILMAZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1970 yılında Rize'de doğan Şaban Yılmaz, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcısı olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Yılmaz, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Şaban Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

Şaban Yılmaz, 1998 yılından itibaren sırasıyla 1998-2001 Yozgat-Çayıralan,

2001-2003 Ardahan-Çıldır,

2003-2004 Bursa-Gürsu, 2004-2005

Trabzon-Beşikdüzü Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulundu.

2005 yılından sonra da 2005-2009 Mardin-Midyat,

2009-2011 Samsun-Bafra, 2011-2014 Bartın, 2014-2015 Yalova ve 2015-2017 Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu.

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NE OLDU?

HSK kararnamesiyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ahmet Akça, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Şaban Yılmaz atandı. Ahmet Akça'dan boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ise Gökhan Karaköse getirildi.