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İstanbul değil "Sistanbul"! Kenti etki altına alan sis bu defa korkuttu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen sis uyarısı bu akşam İstanbul'da etkisini gösterdi. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarında karşılaştıkları sis manzaralarını paylaşarak, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İstanbul değil "Sistanbul"! Kenti etki altına alan sis bu defa korkuttu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Marmara Bölgesi'ni bu sabah itibariyle sis etkisi altına aldı. Geçtiğimiz günlerde vatandaşları bu hususta uyaran Meteoroloji'yi dinlemeyen, özellikle araç kullanan vatandaşlar akşam saatlerinde sise teslim olan İstanbul'u görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. 

İstanbul değil Sistanbul! İstanbul Akşam saatlerinde sis içinde kaldı!

ÇÖKEN SİS KORKUYA VE ŞAŞKINLIĞA SEBEP OLDU!

Akşam saatleri üzeri İstanbul'da etkisini gösteren sis şaşkınlığa sebep oldu. Özellikle sahil kesimlerinde yoğun görülen sisler önce dumana benzetildi. Vatandaşlar, şaşkınlıklarını sosyal medya hesapları üzerinden dile getirdi. 

İstanbul değil "Sistanbul"! Kenti etki altına alan sis bu defa korkuttu!

ÖNLERİNİ GÖRMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİLER!

İstanbullu vatandaşlar işlerinden eve giderken önlerini dahi görmekte güçlük çektiler. Kimisinde heyecan uyandıran bu görüntüler, kimi vatandaşı ise çok korkuttu. Özellikle hava ve karadan yolculuk yapacak olanlar, korkularını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

İstanbul değil "Sistanbul"! Kenti etki altına alan sis bu defa korkuttu!

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Görüş mesafesinin ciddi manada düşüş gösterdiği bazı ilçelerde gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 18.20'de çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

İstanbul değil Sistanbul! İstanbul Akşam saatlerinde sis içinde kaldı!

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