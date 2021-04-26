İstanbul depremi için tüm senaryolar düşünüldü, planlar yapıldı! Vatandaşlar böyle tahliye edilecek

Türkiye'nin 2020 yılında yaşadığı en büyük acılardan biri Elazığ ve İzmir'de yaşanan deprem felaketiydi. İzmir'de 116, Elazığ'da 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. Acılar tazeliğini korurken Marmara Bölgesinde 7'nin üzerinde olması ve yıkıcı bir etki yapması beklenen deprem için tahliye planları tamamlandı.

TRT Haber'den Merve Güneş'in haberine göre İstanbul'da 7,5 büyüklüğündeki deprem için hazırlıklar yapıldı. Buna göre depremde vatandaşlar İstanbul'da şehir hatları vapurları, deniz otobüsleri, kıyı emniyetine ait botlar ve gemiler ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı deniz araçlarıyla tahliye edilecek.

DENİZ YOLU İLE TAHLİYE NASIL OLACAK?

Bu kapsamda vatandaşların deniz yoluyla İstanbul dışına Sirkeci Feribot İskelesi, Yenikapı Deniz Otobüs Terminali, Pendik Hızlı Feribot İskelesi, İstinye İskelesi, Harem Feribot İskelesi ve Zeytinburnu Zeyport Liman İşletmeleri noktalarından tahliye edilecek.

DEMİR YOLU

Demir yolu üzerinden ise vatandaşlar Yeşilköy, Halkalı ve Tuzla Tren İstasyonları aracılığıyla tahliye edilecek.

KARA YOLU

Kara yolları için ise Esenler, Alibeyköy, Samandıra ve Harem Otogarları deprem sonrası için acil çıkış terminalleri olacak.

HAVA YOLU

Vatandaşların hava yoluyla tahliyesi için ise İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kullanılacak.

ÖNCELİKLİ OLARAK ENGELLİ VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLECEK

Depremin ardından öncelikli olarak engeli vatandaşlar daha sonra çocuklar, yaşlılar ve kadınlar tahliye edilecek.

VATANDAŞLAR İLK OLARAK BU İLLERE TAHLİYE EDİLECEK

Buna göre tahliye edilen vatandaşlar belirlenen destek illere götürülecek. Burada da iller iki gruba ayrılacak. İlk olarak vatandaşlar Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri’ye tahliye edilecek. İsteyenler de memleketlerine gönderilecek.

İKİNCİ DESTEK İLLER

İhtiyaca bağlı olarak ikinci grup destek il olarak belirlenen Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan’a vatandaşların sevki yapılabilecek.

Kaynak: Bölge Gündem, TRT Haber.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Marmara depremi için korkutan senaryo! Büyüklüğünü söyledi, tsunami uyarısı yaptı

İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem çağrısı: Etkili bir depreme hazırlıklı olmak durumundayız!