İstanbul depremi Marmara'ya evrildi! 1 değil 7 ili birden vuracak: Uzman isim tarih verdi!

6 Şubat günü yaşanan Kahramanmaraş depremleri sonrasında herkes İstanbul ve Marmara bölgesine yoğunlaştı. Jeofizik mühendisi ve deprem araştırmacısı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Kuzey Marmara'nın Marmara Denizi üzerinden geçişine ilişkin yeni bilgiler verdi. Eyidoğan, fayın tüm Marmara depremine neden olabileceğini öne sürerek, "7 ve daha büyük bir depremin başta İstanbul olmak üzere Marmara Denizi çevresindeki 7 ili ve 50 ilçeyi etkileme oranı yüzde 50 ve oldukça yüksek" açıklamasında bulundu.







Trakya Belediyeler Birliği, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 'deprem çalıştayı' düzenledi. Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal sahnesinde gerçekleştirilen çalıştaya Tekirdağ Başkent Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Marmaraereğlis Belediye Başkanı Hikmet Ata ve davetliler katıldı.

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Jeofizik mühendisi deprem bilimci prof. Dr. Haluk Eyidoğan, İstanbul'da beklenen deprem hakkında konuştu. Eyidoğan, “İstanbul deprem açısından ne kadar tehlikedeyse Tekirdağ'da aynı durumda, Çanakkale'de, Balıkesir'de, Bursa kıyıları da, Yalova da, Kocaeli de. Dolayısıyla Marmara depreminden bahsediyoruz. Tabi bahsettiğimiz bizi korkutan ya da endişelendiren önümüzdeki 20 yılda harekete geçme olasılığı yüksek olan bir fay, denizden geçiyor. Ama bu Şarköy civarında, Mürefte, Şarköy civarında karaya çıkıyor ve oradan Saros Körfezi'ne oradan da Yunanistan'a doğru uzanıyor. Dolayısıyla Tekirdağ'ın içinden Mürefte, Şarköy ve Saros arasında fayın kendisi var. Yani 1912 yılında 7.2 büyüklüğünde deprem yaratan, çok büyük can ve mal kayıplarına neden olan depremin olduğu yer orası. O bölgelerde yapılaşmanın çok daha önemli olduğu gözlenmesi gerekiyor ve denetimlerin daha fazla yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Eyidoğan, "Marmara Denizi'nin içinden geçen Kuzey Marmara fayı, tüm Marmara’yı etkileyecek bir deprem yaratma potansiyeline sahip. Bununla ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar ve hazırlıklar, 7 ve daha büyük bir deprem için yapılıyor. Yani bugüne kadar yapılan jeolojik, jeofizik ve sismolojik çalışmalar denizde ve karada yapılan çalışmalar, özellikle denizin içinde yapılan çalışmalar Marmara Denizi'nin tabanında Kuzey Marmara fayının, bu fay Tekirdağ ve İstanbul kıyılarına 15-20 kilometre uzaklıkta bir fay hattıdır. Bunun üzerine 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı 2016'dan 2030 yılına kadar yüzde 50." Dedi.

En son yapılmış olan bilimsel çalışmalara vurgu yapan Eyidoğan, "7 ve daha büyük bir depremin başta İstanbul olmak üzere Marmara Denizi çevresindeki 7 ili ve 50 ilçeyi etkileme oranı, 2016 - 2030 yılı arası yüzde 50 ve oldukça yüksek. Bu yıllardır konuşulan bir şey." Açıklamasına yer verdi.

Eyidoğan açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

En son Kahramanmaraş depreminden sonra tekrar gündeme geldi ve yine tartışılmaya başlandı. Tabi biz deprem olacak mı olmayacak mı tartışmasının içine girmek istemiyoruz. Çünkü zaten bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalar ile bu bölgenin deprem tarihi, bize böyle bir deprem ile karşılaşacağımızı gösteriyor. Bu nedenle, İstanbul başta olmak üzere Marmara'daki il ve ilçelerin özellikle de kıyısı olan ilçelerin bu depreme her zaman hazır olması gerekiyor. Nitekim 6 Şubat 2023'te sabaha karşı olan Kahramanmaraş merkezli depremin, nelere mal olduğunu, mal olacağını ve ne hazırlıklar yapmamız gerektiğini ortaya koydu. Marmara'nın böyle bir depreme hazır olması lazım. Bu yalnız İstanbul depremi olarak anılmamalı. İstanbul deprem açısından ne kadar tehlikedeyse Tekirdağ'da aynı durumda, Çanakkale'de, Balıkesir'de, Bursa kıyıları da, Yalova da, Kocaeli de. Dolayısıyla Marmara depreminden bahsediyoruz. Tabi bahsettiğimiz bizi korkutan ya da endişelendiren önümüzdeki 20 yılda harekete geçme olasılığı yüksek olan bir fay, denizden geçiyor." diye konuştu.