İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı! Pendikspor ve Eyüpspor, 1 puana razı oldu

Ligin zirvesinde bulunan Eyüpspor ile ikinci sıradaki Pendikspor zorlu 90 dakikada puanları paylaştı. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Müsabakaya Pendikspor başladı.



19. dakikada önemli bir noktadan serbest vuruş kazanan Pendikspor'da vuruşu Erdem Özgenç yaptı. Erdem'in vuruşunu Eyüpspor kalecisi Harun Tekin dışarı çelmeyi başardı.



28. dakikada Mesut Özdemir'in pasıyla Eyüpspor ceza sahasında topla buluşan Thiam pozisyondan yararlanamadı.



29. dakikada köşe vuruşunun ardından Eyüpspor ceza sahasında oluşan karambolde, Eyüp defansı topu kale çizgisinin önünden çıkarmayı başardı.

32. dakikada orta sahada Hasan Kılıç'ın arkadan çeken Eyüpsporlu Recep Niyaz sarı kart gördü.



35. dakikada, maçta kullandığı çok sayıdaki köşe vuruşuna bir yenisini daha ekleyen Pendikspor, bu pozisyonda direğe takıldı.



40. dakikada orta sahada topa sahip olan Pendiksporlu Kappel, kendi getirdiği pozisyonla Eyüp ceza sahasına girmeyi başardı. Kaleci Harun'un çıkardığı top ağlarla buluşmadı.



İlk yarının son 5 dakikalık kısmında daha fazla ileri çıkan konuk ekip Eyüpspor etkili olmaya çalıştı.

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42'de Eyüpsporlu Ahmet Ildız, Pendikspor Kalecisi Burak Öğür ile karşı karşıya kaldı. Ahmet'in vuruşunu Burak Öğür kornere çeldi.



43. dakikada orta sahada yaptığı faul sonucu Eyüpspor futbolcusu Mehmet Murat Uçar sarı kart gördü.



İlk yarıda gol olmayınca iki takım oyuncuları soyunma odalarına golsüz beraberlikle girdiler.



İkinci yarıyı daha istekli başlayan taraf konuk ekip Eyüpspor oldu. Orta sahanın merkezinden etkili olmaya çalışan konuk ekibe ev sahibi Pendikspor iyi direnç gösterdi.



50. dakikada kasık çekmesi dolayısıyla Ferhat Öztorun kendini yere bıraktı.



52. dakikada Ferhat Öztorun'un yerine Erhan Kara oyuna girdi.



53. dakikada sol kanattan Erhan Kara'nın açtığı ortaya ters bir vuruş yapan Eyüpspor defansı topu üst direk üzerinden kornere gönderdi.



54. dakikada Pendikspor'da Mesut Özdemir, rakip oyuncunun atağını faul sonucu kesince sarı kart gördü.



56'da Eyüpsporlu Babel kale önünde buluştuğu pozisyonu değerlendiremedi.



60. dakikada ceza sahası dışından Recep Niyaz'ın, çektiği şut direğin yanından dışarı çıktı.



70. dakikada Eyüpspor iki oyuncu değişikliği yaptı. Recep Niyaz yerini İbrahim Akdağ'a, Ezeh yerini Sekidika'ya bıraktı.



73. dakikada ise Pendikspor iki oyuncu değişikliği yaptı. Thuram yerini Görkem Bitin'e, Thiam yerini Enes Keskin’e bıraktı.



77. dakikada rakip oyuncuya faul yapan Pendiksporlu Görkem Bitin sarı kartı gören oyuncu oldu.



81. dakikada Eyüpspor'da Eze yerini Mete Kaan Demir'e bıraktı.



83'de Eyüpspor ceza sahasında Hasan Kılıç'ın çektiği şutu Kaleci Harun Tekin kornere çeldi.



84. dakikada Pendikspor'da Hasan Kılıç yerini Muhammed Akarslan'a, Mesut Özdemir yerini Ahmet Yazar'a bıraktı.



90+5'te Eyüpsporlu Alpaslan Öztürk yerini Luccas Claro'ya bıraktı.

Müsabakanın uzatma dakikalarında da gol olmayınca son düdük beraberlik için çaldı.

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MAÇ SONU DEĞERLENDİRMELERİ

Maçın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada; "İlk yarıya nazaran ikinci yarıda rakibe çok fazla net pozisyon vermediğimiz bir karşılaşma oldu. Pendikspor'un önde oynayan oyuncularına fırsat vermediğimiz bir müsabaka oldu. Neticesinde 1 puan aldık" ifadelerini kullandı.

Müsabakanın ardından Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise şunları ifade etti: "Güçlü oyunculara sahip, kendi oyununu oynamaya çalışan bir rakibe karşı, pas oyunumuzla etkili olmaya çalıştık. İlk yarıda iyi tempo yayıp, iyi pas yaptığımız müsabakada ikinci yarı çok fazla istediklerimizi yapamadık. Ama ikinci yarı Kaleci Harun çok önemli pozisyonlarımızı çıkardı. Netice olarak bu müsabakadan 1 puan aldık. Nasip buymuş. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Eyüpspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."