İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Nasuh Barın hayata gözlerini yumdu!Fransa'dan Doğu Akdeniz'de tehditvari hamleAlabora olan tur teknesinden yeni görüntüler!Tanzanyalı Idrissa Bilali Ankara Keçiörengücü tarafından transfer edildiSamsun’da Açık Kapı birimlerine atalep artıyorAhmed ed-Dan, "Cezayir hassas bir dönemden geçiyor"İspanya'da askerler başkent Madrid'de zam talebiyle yürüyüş düzenlediAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "2030 Engelsiz Vizyon Belgesi" hazırlandıİki çocuk annesinin acı sonu! Evinin penceresini silerken hayatını kaybettiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sırça köşklerde oturup özgürlük naraları atanlar var"
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Nasuh Barın hayata gözlerini yumdu!

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Nasuh Barın hayata gözlerini yumdu!

Kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından yazar, kareograf ve çevirmen Nasuh Barın, 66 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Nasuh Barın hayata gözlerini yumdu!

Yazar, kareograf ve çevirmen Nasuh Barın, tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle 66 yaşında vefat etti.

Türk balesine yıllarca hizmet etmenin yanı sıra Bektaşilik kültürü hakkında çalışmalara imza atan Barın, Sevgi Sanlı'nın "Kaygusuz Abdal" oyununun koreografisini de yapmıştı.

''ANADOLU BEKTAŞİLİK'' KİTABINI ALMANCA'DA ÇEVİRMİŞTİ

Bektaşi muhibbi Muammer Barın'ın oğlu olan sanatçı, Prof. Dr. Suraiya Faroqhi'nin "Anadolu'da Bektaşilik" kitabını Almanca’dan çevirmişti. Barın'ın cenazesi, ikindi vaktinde Bandırma Cemevi'nden kaldırılacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Nasuh Barın hayata gözlerini yumdu!

 

Okan Gül
Video Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT