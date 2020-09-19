İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Nasuh Barın hayata gözlerini yumdu!
Kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından yazar, kareograf ve çevirmen Nasuh Barın, 66 yaşında hayatını kaybetti.
Yazar, kareograf ve çevirmen Nasuh Barın, tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle 66 yaşında vefat etti.
Türk balesine yıllarca hizmet etmenin yanı sıra Bektaşilik kültürü hakkında çalışmalara imza atan Barın, Sevgi Sanlı'nın "Kaygusuz Abdal" oyununun koreografisini de yapmıştı.
''ANADOLU BEKTAŞİLİK'' KİTABINI ALMANCA'DA ÇEVİRMİŞTİ
Bektaşi muhibbi Muammer Barın'ın oğlu olan sanatçı, Prof. Dr. Suraiya Faroqhi'nin "Anadolu'da Bektaşilik" kitabını Almanca’dan çevirmişti. Barın'ın cenazesi, ikindi vaktinde Bandırma Cemevi'nden kaldırılacak.