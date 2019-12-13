İSTANBUL - DOĞA KOLEJİNDEN DEVİR AÇIKLAMASI

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu, "Devir ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibariyle son aşamaya gelmiştir" dedi.

Doğa Koleji'nin devri ile ilgili Saçaklıoğlu yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Doğa Koleji'nin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibariyle son aşamaya gelmiştir. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık 2019 Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin Doğa Ailesine hayırlı olmasını diliyorum" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA