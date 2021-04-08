Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının özellikle Marmara Bölgesi'nde hafta sonundan önce yoğun bir düşüş yaşayacağını ve dolu beklentisi olduğunu paylaştı. Bunun üzerine vatandaşlar, arama motorlarında, İstanbul dolu yağacak mı? | İstanbul'a ne zaman dolu yağacak Meteoroloji konularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

İSTANBUL DOLU YAĞACAK MI?

Meteoroloji uzmanlarınca yapılan uyarılarda, dün kaşam saatlerinden itibaren sıcak havayı yurda taşıyan lodosun yön değiştireceği ve gece yarısından itibaren Balkanlar'dan gelmesi beklenen soğuk hava dalgasının önce Trakya'ya ardından da Marmara Bölgesi'ne geçeceği bilgisi paylaşıldı.

Bu gece saatlerinden itibaren kendisini hissettirmesi beklenen soğuk hava dalgasının Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli lodos şeklinde görüleceği ve Bursa, Sakarya, Balıkesir ve Kütahya’da da kar yağışlarının etkili olacağını belirten yetkililer, İstanbul'da ise dolu yağışı beklendiğinin altını çizdi.

İSTANBUL'A NE ZAMAN DOLU YAĞACAK METEOROLOJİ

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Anadolu Yakasında özelllikle daha önce dolunun vurduğu Üsküdar, Maltepe ve Ataşehir'de araçların üzeri halı, kilim ve karton konularak önlem alındı.

Hava raporlarında yer alan tahminlerde dolu yağışı için net bir saat verilmese de bu gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışın özellikle İstanbul'un yüksek kesimleri ve Anadolu Yakası'nda, cuma günü etkili olması bekleniyor.

DOLU NEDEN SERTTİR?

Kar ve dolu arasındaki fark oluşum süreçlerinden kaynaklanıyor. Kar sıcaklık 0°C’nin altına düştüğünde, havadaki su buharının aniden soğuyarak katı hale geçmesi ve oluşan küçük buz kristallerinin birleşmesiyle ortaya çıkan bir yağış türüdür.

Küçük buz kristalleri havadaki küçük bir parçacığın, örneğin bir toz taneciğinin üzerinde birikir ve büyüdükçe yere doğru düşmeye başlar. Kar taneleri sıcaklığı 0°C’nin biraz üstünde olan, nemli havanın içinden yere doğru düşerse dış yüzeyleri bir miktar erir ve bu nedenle başka kar taneleriyle bir araya gelebilirler. Bu, daha büyük kar tanelerinin oluşmasına neden olur. Kuru ve soğuk bir havada ise toz halinde, daha küçük kar taneleri oluşur.

Dolu ise bulutların içindeki yuvarlak ya da düzensiz şekilli buz parçacıklarıdır. Bulutların içindeki yağmur damlacıklarının bir fırtına sırasında yükselmesi nedeniyle aniden soğuyarak donması sonucu oluşur. Yukarı ve aşağı yönlü hareketleri sırasında dolu tanelerinin yüzeyinde daha fazla su donarak birikir. Bu nedenle taneleri portakal büyüklüğünde dolu yağabilir. Dolu tanelerinin büyüklüğü bulutun içindeki suyun miktarına ve bulutun ne kadar yükseğe ulaştığına bağlı olarak değişir.

Dolu olayına genellikle, havanın ılık olduğu bahar ve yaz aylarında doluya sıkça rastlanmaktadır. Ayrıca serin tropikal bölgelerde de dolu görülmektedir. Ülkemizde havanın nemli ve alttan sıcak üstten serin olduğu bahar ve yaz mevsimlerinde dolu görülür.

Yaygın hava olaylarından dolu yağışı, verilere göre en fazla afete neden olduğu şehirler şu şekildedir; Ankara, Kars, Antalya, Konya ve Malatya şehrinde görüldüğü bilinmektedir. Kuzey Amerika kıtası, özellikle de Meksika Körfezi'nin kuzey kesimlerinde dolu yağışı çok sık görülür. En iri dolu tanesi de Bangladeş'in Gopalganj bölgesine düşmüştür.