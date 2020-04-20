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 İSTANBUL - EBRU ŞALLI OĞLUNUN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetti.

 İSTANBUL - EBRU ŞALLI OĞLUNUN MEZARINI ZİYARET ETTİ

ESKİ manken ve sunucu Ebru Şallı oğlunun mezarını ziyaret etti

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü öğrenilen Pars Tan Kilyos mezarlığında toprağa verildi. Büyük acı yaşayan Ebru Şallı bugün oğlunun mezarını ziyaret etti. Şallı, "ponçik" diye hitap ettiği oğlunun mezarı başında uzun süre dua etti.

Görüntü Dökümü:

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-Sallı ve beraberindekilerin görüntübü

-Dua etlmesi

Kaynak: DHA




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